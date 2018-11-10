HABER

AVM önünde zincirleme kaza: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.11.2018 15:12 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, bir alışveriş merkezinin önünde 2 minibüs ve bir dolmuşun karıştığı zincirleme kazada, 4 kişi yaralandı.

AVM önünde zincirleme kaza: 4 yaralı

Tayfur KARA-Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, bir alışveriş merkezinin önünde 2 minibüs ve bir dolmuşun karıştığı zincirleme kazada, 4 kişi yaralandı.
Kaza, Canik ilçesinde, bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. R.Y. yönetimindeki 55 D 0056 plakalı minibüs, önünde yolcu indirip bindirmek için durmak isteyen S.T. yönetimindeki 55 D 0010 plakalı dolmuşa çarptı. Bu sırada arkadan gelen M.A.K. yönetimindeki 55 ASD 51 plakalı minibüs ise duramayarak önünde bulunan araçlara çarptı. Zincirleme kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, minibüsteki 2 kişi ve dolmuşta bulunan 2 yolcu yaralandı. Çağırılan ambulans kaza yerine ulaşmak için bir süre kaldırımda hareket etmek zorunda kaldı.
Kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

FOTOĞRAFLI

AVM önünde zincirleme kaza: 4 yaralıAVM önünde zincirleme kaza: 4 yaralıAVM önünde zincirleme kaza: 4 yaralıAVM önünde zincirleme kaza: 4 yaralı

PARTNEROnu gören inanamadı! Sokağa bu halde çıkınca...Onu gören inanamadı! Sokağa bu halde çıkınca...
Mersin Limanı'na demirleyen gemide 39 kilo kokain ele geçirildiMersin Limanı'na demirleyen gemide 39 kilo kokain ele geçirildi
Trabzon'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri bulunduTrabzon'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Atatürk'ün yemek isteyip de yiyemediği son yemek!

Atatürk'ün yemek isteyip de yiyemediği son yemek!

Devletten patrona maaş desteği!

Devletten patrona maaş desteği!

Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vatandaşların suçüstü yakaladığı hırsızdan ilginç savunma

Vatandaşların suçüstü yakaladığı hırsızdan ilginç savunma

Park halindeki araçlara çarpan 'alkollü sürücü' polisi ikna etmeye çalıştı

Park halindeki araçlara çarpan 'alkollü sürücü' polisi ikna etmeye çalıştı

Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar

İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

İnanılmaz olay! ''Cenazemizi gönderin cenazenizi alın''

İnanılmaz olay! ''Cenazemizi gönderin cenazenizi alın''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.