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  4. AVM otoparkında dehşet! Eski eşi ile yanındaki Furkan'ı vurdu

AVM otoparkında dehşet! Eski eşi ile yanındaki Furkan'ı vurdu

07.06.2022 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. 37 yaşındaki Mete A. bir alışveriş merkezinin otoparkında karşılaştığı eski eşi avukat Mervegül D. (37) ile yanındaki Furkan S.’yi (27) tabancayla vurarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken Mete A. ise gözaltına alındı.

AVM otoparkında dehşet! Eski eşi ile yanındaki Furkan'ı vurdu

Dehşet anları, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin açık otoparkında yaşandı. Açık otoparkta Mete A., bir süre önce boşandığı Mervegül D. ile karşılaştı.

BELİNDEN TABANCAYI ÇIKARIP ATEŞ ETTİ

İkili arasında çıkan tartışmada Mete A., belinden çıkardığı tabancayla Mervegül D. ile yanındaki Furkan S.'ye ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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HASTANEYE KALDIRILDILAR

Sağlık görevlileri, ilk müdahale sonrası bacaklarından yaralanan Mervegül D. ile Furkan S.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

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Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Mete A. ise olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Sağlık kontrolünün ardından Mete A., ifadesi için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor. (DHA)

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Eskişehir
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