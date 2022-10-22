AVM otoparkında 'Yavaş gidin' uyarısı sonrası saldırıya uğramıştı! 1 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

Olay, geçtiğimiz ay Beylikdüzü’nde bulunan bir AVM’nin otoparkında yaşandı. İddiaya göre, nalbur dükkanı çalışanı Bilal Zorel gece saatlerinde kız arkadaşı ile gittikleri mekanın otopark çıkışında hızlı gittiği için bir aracın arkasından bağırdı. Araçtan inen Ç.E.Ç. (21) ve E.B. (24), Zorel’i sopa tekme ve yumruklarla darp etti. Zorel darp sonrası yanındaki kız arkadaşı A.K. ile kendi imkanı ile hastaneye giderken, yolda fenalaşarak kaza yaptı. Kaza sırasında kız arkadaşı A.K.’nin ise kolu kırıldı.

TRAVMA GEÇİRİNCE YOĞUN BAKIMA ALINDI

Hastaneye kaldırılan Zorel burada travma geçirince yoğun bakıma kaldırıldı. Genç adam 1 ay süren yoğun bakım mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

KIZ ARKADAŞI İFADE VERDİ

A.K. tedavisinin ardından polis ekiplerine ifade vererek yaşanan olayı anlattı. Otoparkın araç giriş çıkış kamerasını izleyen polis, çok sayıda suç kaydı bulunan Ç.E.Ç. ve E.B.’yi yakalayarak gözaltına aldı. İlk ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.



*Saldırgan Ç.E.Ç.



*Saldırgan E.B.

(DHA)

