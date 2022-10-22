HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. AVM otoparkında 'Yavaş gidin' uyarısı sonrası saldırıya uğramıştı! 1 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

AVM otoparkında 'Yavaş gidin' uyarısı sonrası saldırıya uğramıştı! 1 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

22.10.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü’nde bir ay önce bir AVM otoparkında meydana gelen olayda uyardığı iki gencin tekmeli ve sopalı saldırıya uğrayan genç, can havli ile kendisini aracına atarak hastaneye gitmek için yola çıkmış, seyir halindeyken bilincini kaybettiği için kaza yapmıştı. Hastanede yoğun bakıma alınan genç, 1 aylık yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybederken, iki saldırgan da tutuklandı. Şüpheliler Ç.E.Ç.'nin 9, E.B.'nin de 6 suç kaydı olduğu belirlendi.

AVM otoparkında 'Yavaş gidin' uyarısı sonrası saldırıya uğramıştı! 1 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

Olay, geçtiğimiz ay Beylikdüzü’nde bulunan bir AVM’nin otoparkında yaşandı. İddiaya göre, nalbur dükkanı çalışanı Bilal Zorel gece saatlerinde kız arkadaşı ile gittikleri mekanın otopark çıkışında hızlı gittiği için bir aracın arkasından bağırdı. Araçtan inen Ç.E.Ç. (21) ve E.B. (24), Zorel’i sopa tekme ve yumruklarla darp etti. Zorel darp sonrası yanındaki kız arkadaşı A.K. ile kendi imkanı ile hastaneye giderken, yolda fenalaşarak kaza yaptı. Kaza sırasında kız arkadaşı A.K.’nin ise kolu kırıldı.

TRAVMA GEÇİRİNCE YOĞUN BAKIMA ALINDI

Hastaneye kaldırılan Zorel burada travma geçirince yoğun bakıma kaldırıldı. Genç adam 1 ay süren yoğun bakım mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

KIZ ARKADAŞI İFADE VERDİ

A.K. tedavisinin ardından polis ekiplerine ifade vererek yaşanan olayı anlattı. Otoparkın araç giriş çıkış kamerasını izleyen polis, çok sayıda suç kaydı bulunan Ç.E.Ç. ve E.B.’yi yakalayarak gözaltına aldı. İlk ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

AW741712_02
*Saldırgan Ç.E.Ç.

AW741712_03
*Saldırgan E.B.

Çalıştığı otelin restoranında kabusu yaşadı! Dezenfektanın parlamasıyla vücudu yandıÇalıştığı otelin restoranında kabusu yaşadı! Dezenfektanın parlamasıyla vücudu yandı

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Ben neredeyim?' diye sormuştu! Bakın yine nasıl yakalandı'Ben neredeyim?' diye sormuştu! Bakın yine nasıl yakalandı
Erdoğan'dan kripto para mesajı: Merkez Bankası çalışma yürütüyorErdoğan'dan kripto para mesajı: Merkez Bankası çalışma yürütüyor
AK Partili isimle Halk Ekmek yetkilileri arasında gerginlik!AK Partili isimle Halk Ekmek yetkilileri arasında gerginlik!
Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü AVM

En Çok Okunan Haberler

Motorine zam sonrası indirim geldi

Motorine zam sonrası indirim geldi

Herkes bu barışmayı kutluyor! Sosyal medya yıkıldı

Herkes bu barışmayı kutluyor! Sosyal medya yıkıldı

12 taksitle aldı, 13 yıldır para ödüyor! Şoke oldu: Şaka sandım

12 taksitle aldı, 13 yıldır para ödüyor! Şoke oldu: Şaka sandım

"Güçlü bir Bakan'dan duydum" diyerek açıkladı! Akşener...

"Güçlü bir Bakan'dan duydum" diyerek açıkladı! Akşener...

Bakan Koca'dan 'Binali Yıldırım' açıklaması

Bakan Koca'dan 'Binali Yıldırım' açıklaması

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmişti: 14 yaşındaki lise öğrencisinin hamile olduğu ortaya çıktı!

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmişti: 14 yaşındaki lise öğrencisinin hamile olduğu ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Her mutfakta var: Sonuçlar korkunç! Salmonella yuvası

Her mutfakta var: Sonuçlar korkunç! Salmonella yuvası

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.