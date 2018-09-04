AVM otoparkından 40 bin liralık motosikleti çekerek çaldılar

İdris TİFTİKCİ-Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL,(DHA)
BEYLİKDÜZÜ'NDE motosikletli 2 hırsız bir AVM'nin otoparkından 40 bin liralık motosikleti çaldı. Çalıştıramadıkları motosikleti ayağıyla çekerek otoparktan çıkaran hırsızların o anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Hırsızlık dün sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakasız motosikletle AVM otoparkına gelen 2 hırsız bir süre keşif yaptı. 15 dakika sonra otoparka tekrar gelen hırsızlar gözlerine kestirdikleri yaklaşık 40 bin lira değerindeki motosikletin direksiyon kilidini kırdı. Hırsızlardan biri geldikleri motora binerken, diğer hırsız çaldıkları motosiklete bindi. Hırsız motosikleti çalıştıramayınca diğeri motoru ayağıyla çekerek otoparktan çıkardı.
MOTOSİKLET HIRSIZLARI KAMERADA
Hırsızlık anı alışveriş merkezinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Hırsızlar motosiklet ile AVM otoparkına giriyor. Bir hırsız geldiklere motora binerken diğeri ise çaldıkları motora biniyor. Motosiklet üzerindeki hırsızlardan biri ayağıyla diğer motoru çekerek dışarı çıkarıyor.
Motosikletin sahibi Erdoğan Yüksekdağ, otoparka geldiğinde motosikletini yerinde göremediğini belirterek, "Sabah işe gitmek için AVM içine girdiğimde motosikletimin çalındığını gördüm. Ben gelmeden yaklaşık 15 dakka önce çalındığını güvenlik kameralardan gördüm. Ardından polisi aradım polis gelip görüntüleri aldı. AVM otoparkı daha güvenli olduğu için bıraktım ama sabah gittiğimde motor yerinde yoktu" dedi. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!
Henüz 10 yaşında! İntihar etti
İstanbul Bayrampaşa'daki karakolda skandal görüntü! Komiserden kadın avukata önce sopa sonra silah
İnanılmaz! O bölgede büyük petrol rezervi keşfedildi!
Bakan Selçuk tarih verip açıkladı! Tüm öğretmenleri ilgilendiriyor
Abdulkadir Selvi yazdı: Yerel seçim bazı liderler için sonun başlangıcı olabilir
Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!
Kar maskeli saldırganlar karı-kocayı pompalı tüfekle öldürüp, kızlarını yaraladı
Katil zanlıları jandarmanın dikkatiyle dakikalar içinde yakalandı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde
A101'den General Mobile GM 8 Go fırsatı!
Dikkat! Telefonunuz yavaşladıysa dolandırılıyor olabilirsiniz
Okuyucu Yorumları 0 yorum