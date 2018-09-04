AVM otoparkından 40 bin liralık motosikleti çekerek çaldılar

İdris TİFTİKCİ-Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL,(DHA)

BEYLİKDÜZÜ'NDE motosikletli 2 hırsız bir AVM'nin otoparkından 40 bin liralık motosikleti çaldı. Çalıştıramadıkları motosikleti ayağıyla çekerek otoparktan çıkaran hırsızların o anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlık dün sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakasız motosikletle AVM otoparkına gelen 2 hırsız bir süre keşif yaptı. 15 dakika sonra otoparka tekrar gelen hırsızlar gözlerine kestirdikleri yaklaşık 40 bin lira değerindeki motosikletin direksiyon kilidini kırdı. Hırsızlardan biri geldikleri motora binerken, diğer hırsız çaldıkları motosiklete bindi. Hırsız motosikleti çalıştıramayınca diğeri motoru ayağıyla çekerek otoparktan çıkardı.

MOTOSİKLET HIRSIZLARI KAMERADA

Hırsızlık anı alışveriş merkezinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Hırsızlar motosiklet ile AVM otoparkına giriyor. Bir hırsız geldiklere motora binerken diğeri ise çaldıkları motora biniyor. Motosiklet üzerindeki hırsızlardan biri ayağıyla diğer motoru çekerek dışarı çıkarıyor.