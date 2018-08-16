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AVM tavanı aşırı sağanak yüzünden çöktü

İLGİNÇ HABERLER  | 16.08.2018 20:43 | Son Güncelleme

Çin'de bir AVM'de kaydedilen görüntülerde, sağanak yağış sonucu tavan çöktü.

Çin'de aşırı sağanak yağışı sonucu bir alışveriş merkezinin tavanı çöktü. Çekilen görüntülerde yürüyen merdivendeki vatandaşların üzerine bir anda yağmur suları boşalıyor. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı o anlar bir cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
çin AVM tavan

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