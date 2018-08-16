AVM tavanı aşırı sağanak yüzünden çöktü

Çin'de aşırı sağanak yağışı sonucu bir alışveriş merkezinin tavanı çöktü. Çekilen görüntülerde yürüyen merdivendeki vatandaşların üzerine bir anda yağmur suları boşalıyor. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı o anlar bir cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

