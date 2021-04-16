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AVM ve mağazalar saat kaçta kapanıyor? İstanbul için dikkat çeken karar

16.04.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye'de kısmı kapanma dönemi uygulanmaya devam ederken, İstanbul'da dikkat çeken bir karar alındı. İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Avdagiç, İstanbul’daki AVM ve cadde mağazalarının kapanış saatinin değiştiğini duyurdu.

AVM ve mağazalar saat kaçta kapanıyor? İstanbul için dikkat çeken karar

Koronavirüs nedeniyle alınan yeni kısıtlama kararlarının ardından AVM ve mağazaların kapanış saatleriyle ilgili İstanbul Ticaret Odası'ndan açıklama geldi.

AVM VE MAĞAZALAR SAAT KAÇTA KAPANACAK?

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabında,yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Valimiz ile yapılan son görüşmede alınan bilgiye göre tüm mağaza ve dükkanların kapanma saati 17.30 olacaktır. Bu sayede mesai çıkışından sonra sokağa çıkış yasağı öncesi alışveriş için makul bir süre sağlanmıştır. Pandemiyi beraber yeneceğiz."

sekıb

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