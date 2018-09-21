AVM yöneticisi köyünde hayvancılığa başladı

Bunun üzerine 300 dönümlük arazilerinin bulunduğu Bilecik'te bu işi yapmaya karar verdiğini anlatan Soydemir, eşinin de kabul etmesiyle hazırladığı projeyle hibe desteği için ilgili kurumlara müracaat ettiğini bildirdi.

Uzun süre ticaret yaptıktan sonra çeşitli AVM'lerde yönetici olarak çalıştığını ancak İstanbul'un kalabalığının insanı strese soktuğunu, aileyle yeterince ilgilenmeye bile imkan vermediğini dile getiren Soydemir, 2 yıl önce bir arkadaşının da tavsiyesiyle çiftlik kurmaya karar verdiğini belirtti.

Soydemir, "2016 yılında inşaatına başladık. Yaklaşık bir sene inşaat sürecimiz oldu. 2017'nin ilk aylarında hayvanlarımızı aldık. Yaklaşık 1,5 senedir burada hayvan bakıyorum. Hamdolsun memnunum. 1,5 milyon liraya yakın para harcadım buraya. Tabii eksiklerimiz var. 150 küçükbaş hayvan ile başladım, hayvan sayım 600'e yaklaştı. İki yılda 3 doğum elde ediyoruz. Yaklaşık 2 ay sonra üçüncü doğumlar başlayacak." diye konuştu.

- "İstanbul hiç aklıma gelmiyor"

Soydemir, köyde sağlıklı beslendiklerini aktararak şunları kaydetti:

"Burada sağlıklı yaşıyoruz, stres yok. Cep telefonunu bir kenara koyuyorsun, cüzdan zaten taşımıyorsun. Ekmeğini kendin yapıyorsun, yumurta taze, her şey sağlıklı, süt günlük. İstanbul hiç aklıma gelmiyor çünkü İstanbul'da gelirin ne kadar yüksek olursa olsun ne kadar iyi bir şey almaya da çalışsan burası gibi olmuyor. Organik satan bir marketten alışveriş yapsanız bile burada kümesten yumurta almak çok farklı bir şey."

