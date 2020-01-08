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  4. AVM'de asma tavan çöktü: 6 yaralı

AVM'de asma tavan çöktü: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 17:05 | Son Güncelleme

ZİNCİRLİKUYU'da bulunan AVM'de asma tavan kafede oturanların üzerine çöktü.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Elif YAVUZ/İSTANBUL,(DHA)-ZİNCİRLİKUYU'da bulunan AVM'de asma tavan kafede oturanların üzerine çöktü. Olayda ilk belirlemeye göre 6 kişi yaralandı.
Zincirlikuyu'da bulunan bir AVM'de saat 15.45 sıralarında asma tavan henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökme sonucu kafede bulunanlardan 6'ü hafif yaralandı. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA
Beşiktaş Kaymakamlığı olaya ilişkin açıklama yaptı. 6 kişinin yaralandığının belirtildiği açıklamada, "Beşiktaş'ta bir AVM'nin üst katında faaliyet gösteren kafeterya çatısında bugün saat 16.03'te çökme meydana gelmiştir. Alınan ilk bilgilere göre; olayda yaralanan 6 vatandaşımız, çevredeki hastanelere sevk edilmiş olup, hayati tehlikelerinin bulunmadığı anlaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

AVM'DEN AÇIKLAMA
Öte yandan, AVM'den yapılan açıklamada ise, “Zorlu Center'da bugün saat 15.30'da henüz belirlenemeyen bir nedenle meydan katı ortak alanın bir bölümünde asma tavan düşmesi meydana gelmiştir. Ekiplerimizin hızla müdahalesinin ardından ilgili alan tahliye edilmiş, yaralananlarla ilgilenilerek, kontrol amaçlı çevre hastanelere götürülmüştür. Gelişmeler paralelinde kamuoyu ile bilgi paylaşmaya devam edeceğiz" denildi.
(FOTOĞRAF)

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