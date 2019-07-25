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AVM'de çıkan yangında zarar gören dairelerin zararları karşılanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 19:07 | Son Güncelleme

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde bir pasajın birinci katındaki alışveriş merkezinde çıkan yangında zarar gören üst katlardaki dairelerdeki zararın alışveriş merkezinin sahipleri tarafından karşılanacağı belirtildi.

AVM'de çıkan yangında zarar gören dairelerin zararları karşılanacak

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ, (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhangazi ilçesinde bir pasajın birinci katındaki alışveriş merkezinde çıkan yangında zarar gören üst katlardaki dairelerdeki zararın alışveriş merkezinin sahipleri tarafından karşılanacağı belirtildi.
​Orhangazi ilçesi Dervişbey Caddesi'ndeki 20 daireli bir pasajın birinci katındaki alışveriş merkezinde yangın çıktı. Klima bölümünde yapılan kaynak çalışması sırasında çıkan yangın, itfaiyenin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında alışveriş merkezinde ve üst kattaki dairelerde büyük zarar oluştu.
Avukatları ile dairelerde inceleme yapan alışveriş merkezinin sahipleri, yangın nedeniyle oluşan zararların karşılanacağını açıkladı. AVM’den konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Talihsiz bir şekilde meydana gelen yangının oluşturduğu zarar tarafımızca karşılanacaktır. Böylesine bir olayın bir daha yaşanmaması için de gerekli tedbirlerimizi daha güçlü bir şekilde alıyoruz. Bizlere ve tüm site sahiplerine büyük geçmiş olsun. Zararın karşılanması için gerekli hasar tespit çalışmaları yapıldı. Gereken ne ise yapılacak" ifadeleri yer aldı.

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AVM'de çıkan yangında zarar gören dairelerin zararları karşılanacakAVM'de çıkan yangında zarar gören dairelerin zararları karşılanacak

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