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AVM'de güvenlik görevlilerine bıçaklı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 18:37 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'de bir alışveriş merkezine internet sitesi üzerinden aldığı ürünü iade etmeye gelen kişi yetkililerden olumsuz yanıt alınca iki güvenlik görevlisini bıçakladı.  Olay Mecidiyeköy'de bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi.

AVM'de güvenlik görevlilerine bıçaklı saldırı

Özgür EREN İSTANBUL (DHA)- ŞİŞLİ'de bir alışveriş merkezine internet sitesi üzerinden aldığı ürünü iade etmeye gelen kişi yetkililerden olumsuz yanıt alınca iki güvenlik görevlisini bıçakladı.
Olay Mecidiyeköy'de bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İnternetten alışveriş yapılan sitenin ofisine gelen Kıvanç Ö. aldığı bilgisayarın sorunlu olduğunu belirterek iadesini istedi. Yetkililerle konuşmak istediğini söyleyen kişiyi güvenlik görevlileri içeriye almadı. Buna sinirlenen Kıvanç Ö. yanında bulunan bıçak ile kendisine zarar vermeye başladı.
Güvenlik görevlileri Kıvanç Ö.' nün elinden bıçağı almaya çalıştı. Bu sırada Kıvanç Ö. güvenlik görevlileri Murat Ö. ve Yener G.'yi bıçakla yaraladı. Diğer güvenlik görevlileri olaya müdahale ederek saldırganın elinden bıçağı aldı. Sağlık ve polis ekiplerine bildirilmesi üzerine ambulans ile yaralı güvenlik görevlileri, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis, saldırganı gözaltına aldı.

(FOTOĞRAF)

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