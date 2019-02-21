HABER

AVM’de hırsızlık yaptığı iddia edilen 5 Gürcü futbolcu gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 14:47 | Son Güncelleme

Gürcistan Pirveli Ligi takımlarından Spartak Tskhinvali’nde oynayan 5 futbolcu kamp için geldikleri Antalya’da bir alışveriş merkezinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Gürcistan Pirveli Ligi takımlarından Spartak Tskhinvali takımı kamp için geçtiğimiz hafta Belek bölgesine geldi.

Gürcistan Pirveli Ligi takımlarından Spartak Tskhinvali’nde oynayan 5 futbolcu kamp için geldikleri Antalya’da bir alışveriş merkezinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Gürcistan Pirveli Ligi takımlarından Spartak Tskhinvali takımı kamp için geçtiğimiz hafta Belek bölgesine geldi. Dün kamp yaptıkları otelden izinli olarak çıkan futbolcular Giorgi B, Kakha K, Papuna M, Data S. ve Guram M, kiraladıkları araçla Konyaaltı ilçesinde bulunan alışveriş merkezine geldi. Burada alışveriş yapan futbolcular daha sonra otele geri döndü. İddiaya göre, bir mağazanın kapanmasının ardından hesapları ve ürünleri kontrol eden görevliler, alarmları sökülen eşofman, spor ayakkabı ve şort olmak üzere 9 parça eşyanın çalındığını tespit etti.
Görevlilerin bildirmesi üzerine inceleme başlatan ekipler, iş yeri ve alışveriş merkezinin güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızlık olayının saat 17.45 sıralarında gerçekleştiğini belirleyen polis, aynı saat aralığında gelen müşteriler üzerinde yoğunlaştı. Yapılan takiple şüphelilerin 5 kişi olduğu belirlendi. Kullandıkları kiralık otomobilin plaka kayıtlarından Belek’te 5 yıldızlı bir otelde kaldıkları tespit edilen Giorgi B, Kakha K, Papuna M, Data S. ve Guram M. gözaltına alındı.
Sağlık kontrollerinden sonra emniyete götürülen şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Bunu yiyen bir daha bırakmıyor! Bunu yiyen bir daha bırakmıyor!
Kaybolan alzheimer hastası yaşlı adamı AKUT ekibi bulduKaybolan alzheimer hastası yaşlı adamı AKUT ekibi buldu
İş yerinden 10 bin TL’lik kablo çalan kağıt toplayıcısı polise yakalandıİş yerinden 10 bin TL’lik kablo çalan kağıt toplayıcısı polise yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı

Depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni keşfedilen bitkiye Aziz Sancar'ın adı verildi! İşte nedeni...

Yeni keşfedildi, onun ismi verildi! İşte nedeni...

'İşsizlikten bunaldım' diye not bırakıp intihar etti

Not bırakıp intihar etti! Her satırı yürekleri sızlattı

Gençlere selam verdi, sonrasında dehşeti yaşadı!

Gençlere selam verdi, sonrasında dehşeti yaşadı!

Uymaz ailesinin büyük dramı! 'Benim cenazem de çıkacak göreceksiniz'

Uymaz ailesinin büyük dramı! 'Cenazem çıkacak göreceksiniz'

Eşi ve kızı öldürülen İsmail Güzel cinayet gününü anlattı

Anneyi öldürdü, kızını kaçırarak boş araziye götürdü...

Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.