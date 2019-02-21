AVM’de hırsızlık yaptığı iddia edilen 5 Gürcü futbolcu gözaltında

Gürcistan Pirveli Ligi takımlarından Spartak Tskhinvali’nde oynayan 5 futbolcu kamp için geldikleri Antalya’da bir alışveriş merkezinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Gürcistan Pirveli Ligi takımlarından Spartak Tskhinvali takımı kamp için geçtiğimiz hafta Belek bölgesine geldi. Dün kamp yaptıkları otelden izinli olarak çıkan futbolcular Giorgi B, Kakha K, Papuna M, Data S. ve Guram M, kiraladıkları araçla Konyaaltı ilçesinde bulunan alışveriş merkezine geldi. Burada alışveriş yapan futbolcular daha sonra otele geri döndü. İddiaya göre, bir mağazanın kapanmasının ardından hesapları ve ürünleri kontrol eden görevliler, alarmları sökülen eşofman, spor ayakkabı ve şort olmak üzere 9 parça eşyanın çalındığını tespit etti.

Görevlilerin bildirmesi üzerine inceleme başlatan ekipler, iş yeri ve alışveriş merkezinin güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızlık olayının saat 17.45 sıralarında gerçekleştiğini belirleyen polis, aynı saat aralığında gelen müşteriler üzerinde yoğunlaştı. Yapılan takiple şüphelilerin 5 kişi olduğu belirlendi. Kullandıkları kiralık otomobilin plaka kayıtlarından Belek’te 5 yıldızlı bir otelde kaldıkları tespit edilen Giorgi B, Kakha K, Papuna M, Data S. ve Guram M. gözaltına alındı.

Sağlık kontrollerinden sonra emniyete götürülen şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

