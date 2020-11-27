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AVM’de ’taciz iddiası’ gerginliği

27.11.2020 19:36 | Son Güncelleme:
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Samsun’da bir AVM’de ’taciz iddiası’ gerginliği yaşandı.Olay, akşam saatlerinde Bulvar Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde (AVM) meydana geldi.

Samsun’da bir AVM’de ’taciz iddiası’ gerginliği yaşandı.

Olay, akşam saatlerinde Bulvar Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde (AVM) meydana geldi. İlkadım ilçesinde bulunan Bulvar AVM’nin bankında oturan kimliği belirsiz şahsın, yoldan geçen genç bir kadının fotoğraflarını çektiğini iddia eden 2 genç, şahsı kıskaç altına aldı. Gençler, şahıstan cep telefonunun fotoğraf galerisini açmasını istedi. Bu sırada 2 genç ve taciz iddiasıyla anılan vatandaş arasında kovalamaca yaşandı.

Olay yerine gelen polisler genç kadının fotoğrafını çektiği iddia edilen ve kovalamaca sonucu düşerek başından yaralanan şahsı ambulansa teslim etti. Genç kadın Z.E. ise önce polise şikayetçi oldu, ardından ise "Durum yanlış anlaşılmadan ibaret" diyerek şikayetini geri aldı.

Olayı anlatan Berat Ö. “Biz, bayanlar geçerken beyefendinin fotoğraf çektiğini gördük. Görünce de uyardık. Uyarmaya aldırış etmediği zaman biz de elindeki telefonu alıp galeriye bakmak istedik. Ama kendisi izin vermeyip kaçmaya kalkınca da kovalarken ayağı kaydı bu hale geldi. Galeriyi açtığımız zaman da kadınların resimlerini çektiğini gördük. O arada da emniyeti arayıp haber verdik. Gerisini onlara bıraktık” dedi.

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