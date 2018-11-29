HABER

AVM'de yangın çıktı; söndürülünce girip alışveriş yaptılar

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 17:39 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Çankaya ilçesindeki bir alışveriş merkezinin en üst katında bulunan lokantanın havalandırma bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

AVM'de yangın çıktı; söndürülünce girip alışveriş yaptılar

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Çankaya ilçesindeki bir alışveriş merkezinin en üst katında bulunan lokantanın havalandırma bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına rağmen bina önünden ayrılmayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasından sonra tekrar AVM’ye girerek alışveriş yapmaya devam etti.
Gaziosmanpaşa Mahallesi İran Caddesi üzerindeki bir AVM'nin en üst katında bulunan lokantanın havalandırma bacasında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. AVM içindeki vatandaşlar, bina içinde oluşan yoğun duman nedeniyle kısa sürede tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede sündürüldü. Yangına rağmen bina önünden ayrılmadan bekleyen vatandaşların itfaiye ekiplerinin çalışmasından sonra tekrar içeri girerek alışveriş yapmaya devam etmeleri dikkati çekti.
FOTOĞRAFLI

AVM'de yangın çıktı; söndürülünce girip alışveriş yaptılarAVM'de yangın çıktı; söndürülünce girip alışveriş yaptılar

Merakla baktıkları yerde korkunç bir manzara varMerakla baktıkları yerde korkunç bir manzara var
Serviste unutulan Alperen'in ölümüyle ilgili davada müdürler hakim karşısındaServiste unutulan Alperen'in ölümüyle ilgili davada müdürler hakim karşısında
Bu kadarına da pes! Yaptığı şeyi duyan şoka girdiBu kadarına da pes! Yaptığı şeyi duyan şoka girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun ile Şeyma'nın boşanmasına eski eş Zeynep Yılmaz'dan ilk yorum!

Acun ile Şeyma'nın boşanmasına eski eş Zeynep Yılmaz'dan ilk yorum!

PKK'lı terörist, yanında kaldığı adamın karısına tecavüz etti!

PKK'lı terörist, yanında kaldığı adamın karısına tecavüz etti!

Ahmet Takan'dan flaş Binali Yıldırım iddiası: Beni Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin!

Ahmet Takan'dan flaş Binali Yıldırım iddiası: Beni Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin!

Avrupa'nın dev bankasına polis baskını! Arama yapılıyor

Avrupa'nın dev bankasına polis baskını! Arama yapılıyor

Kocasını aldattı, hamile kaldı sonrası akılalmaz!

Kocasını aldattı, hamile kaldı sonrası akılalmaz!

CHP'de toplu istifa depremi!

CHP'de toplu istifa depremi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu kadarına da pes! Yaptığı şeyi duyan şoka girdi

Bu kadarına da pes! Yaptığı şeyi duyan şoka girdi

Çiftçiye 'pes dedirten' tuzak!

Çiftçiye 'pes dedirten' tuzak!

Kokudan vahşet çıktı! Sözleri şoke etti

Kokudan vahşet çıktı! Sözleri şoke etti

Erzurum'da 40 yılda 5 sergi açan açtı! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi...

40 yılda 5 sergi açtı... Anlattıkları şaşkına çevirdi!

Korkunç ölüm! Gören kahroldu

Fabrikada feci ölüm! İşçiler altında kaldı

Lefkoşa'da güzellik uzmanı Özyazgan eski eşi tarafından çocuğunun gözleri önünde defalarca dövüldü

Hastane odasında dehşet! 'İçeri girdi, kapıyı kapattı ve...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.