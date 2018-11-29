AVM'de yangın çıktı; söndürülünce girip alışveriş yaptılar

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Çankaya ilçesindeki bir alışveriş merkezinin en üst katında bulunan lokantanın havalandırma bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına rağmen bina önünden ayrılmayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasından sonra tekrar AVM’ye girerek alışveriş yapmaya devam etti.

Gaziosmanpaşa Mahallesi İran Caddesi üzerindeki bir AVM'nin en üst katında bulunan lokantanın havalandırma bacasında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. AVM içindeki vatandaşlar, bina içinde oluşan yoğun duman nedeniyle kısa sürede tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede sündürüldü. Yangına rağmen bina önünden ayrılmadan bekleyen vatandaşların itfaiye ekiplerinin çalışmasından sonra tekrar içeri girerek alışveriş yapmaya devam etmeleri dikkati çekti.

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