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  4. AVM'de yangın söndürüldü, dükkanlar kullanılamaz hale geldi (3)

AVM'de yangın söndürüldü, dükkanlar kullanılamaz hale geldi (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 11:22 | Son Güncelleme

HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki alışveriş merkezinde çıkan yangında, 4'üncü ve 5'inci katlardaki dükkanlar kullanılamaz hale geldi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki alışveriş merkezinde çıkan yangında, 4'üncü ve 5'inci katlardaki dükkanlar kullanılamaz hale geldi. Toplam 20 itfaiye aracı ve 100'den fazla görevli ile yangını söndürmek için mücadele eden itfaiyecilerin çoğu bölgeden ayrıldı. Olası alevlenmeye karşı tedbir amacıyla kalan itfaiye ekipleri ise hasar tespit çalışmalarına başladı. Restoran katındaki dükkanın mutfak kısmından çıktığı sanılan yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Yangının başlamasından kısa süre sonra olay yerine gelen, AVM'nin yanında iş yeri bulunan İsmail Hakkı Hocaoğlu, "Gece beni arayıp, yangının haberini verdiler. Biz de apar topar çıktık, geldik. Geldiğimiz zaman alışveriş merkezinin çatısı tamamen yanıyordu. Burada bizler de itfaiyecilere yardım ettik. Alevler gökyüzüne vuruyordu, sabaha kadar koşturduk. Neyse ki gece saatleri olması dolayısıyla içeride kimse yoktu. Yangının içeride bulunan bir restorandan çıktığı söyleniyor. Alevler oradan başlayıp, alışveriş merkezinin büyük bölümüne sıçramış. İtfaiyeciler, güçlükle söndürdü" dedi.

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