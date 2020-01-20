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  4. AVM’de yangında onlarca dükkan kullanılamaz hale geldi

AVM’de yangında onlarca dükkan kullanılamaz hale geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 06:15 | Son Güncelleme

KOCAELİ’nin Darıca ilçesindeki bir AVM’nin çatısında başlayan yangın AVM içerisindeki dükkanlara sıçradı.

Dinçer AKBİR-Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ’nin Darıca ilçesindeki bir AVM’nin çatısında başlayan yangın AVM içerisindeki dükkanlara sıçradı. Yangında AVM’nin 2 katı kullanılamaz hale geldi.

Olay saat 03.20 sıralarında Darıca Kazım Karabekir Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. AVM’nin çatısında başlayan yangın kısa sürede alt katlardaki dükkanlara sıçradı. Çatıdan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Darıca itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, Gebze, Beylikbağı, Çayırova, Dilovası, Başiskele, Körfez ve Yahya Kaptan itfaiyeleri ile İstanbul itfaiyesinden takviye ekipler geldi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. 5 katlı AVM’nin üstte bulunan 2 katı yanarken onlarca dükkan kullanılmaz hale geldi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

(FOTOĞRAFLI)

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