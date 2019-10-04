AVM'de yürüyen merdiven dehşetine 200 bin liralık tazminat davası -2 (Arşiv)

Ümit UZUN-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL (DHA) - BAŞAKŞEHİR'de bir alışveriş merkezindeki yürüyen merdivende ayak parmakları kopan 5 yaşındaki çocuğun ailesi, 200 bin liralık tazminat davası açtı. Yürüyen merdiven dehşetinin yaşandığı o anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilmişti.

AVM'DE DEHŞETİ YAŞADILAR

Olay, 14 Nisan'da Başakşehir'de bir AVM'de meydana gelmişti. Özel bir okulda öğretmen olan anne Eda Özcan, eşi ve iki çocuğuyla birlikte AVM'nin zemin katına inmek için bindikleri yürüyen merdivende dehşeti yaşamıştı. Yürüyen merdivenden inmek üzereyken 5 yaşındaki çocuğun ayağı, basamaklar arasındaki bölüme sıkışması sonucu sağ ayak iki parmağı kopmuştu. Hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki çocuğun parmakları yerine dikilemezken, anne Eda Özcan, AVM'deki sorumlulardan şikayetçi olmuştu.

"BİLİRKİŞİ MERDİVEN FİRMASINI KUSURLU BULDU, İTİRAZ ETTİK"

Olayla ilgili savcılığın soruşturması sürerken, aile Avukat Erkan Kavak aracılığıyla AVM'ye 200 bin liralık tazminat davası açtı. Avukatı Erkan Kavak, soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda kusurun yalnızca merdiven firmasına bulunduğunu belirterek, "Müvekkilime ve bina sahiplerine kusur bulunmamıştır. Biz buna itiraz ettik. Sadece merdiven şirketi değil, bina sahibi de aynı zamanda kusurludur. Müvekkilimizin ise hiç kusuru yoktur. İtirazımızı ettik, yeni bir rapor alınacak" dedi.