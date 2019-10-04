HABER

AVM'de yürüyen merdiven dehşetine 200 bin liralık tazminat davası -2 (Arşiv)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 12:10 | Son Güncelleme

BAŞAKŞEHİR'de bir alışveriş merkezindeki yürüyen merdivende ayak parmakları kopan 5 yaşındaki çocuğun ailesi,  200 bin liralık tazminat davası açtı.

Ümit UZUN-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL (DHA) - BAŞAKŞEHİR'de bir alışveriş merkezindeki yürüyen merdivende ayak parmakları kopan 5 yaşındaki çocuğun ailesi, 200 bin liralık tazminat davası açtı. Yürüyen merdiven dehşetinin yaşandığı o anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilmişti.

AVM'DE DEHŞETİ YAŞADILAR

Olay, 14 Nisan'da Başakşehir'de bir AVM'de meydana gelmişti. Özel bir okulda öğretmen olan anne Eda Özcan, eşi ve iki çocuğuyla birlikte AVM'nin zemin katına inmek için bindikleri yürüyen merdivende dehşeti yaşamıştı. Yürüyen merdivenden inmek üzereyken 5 yaşındaki çocuğun ayağı, basamaklar arasındaki bölüme sıkışması sonucu sağ ayak iki parmağı kopmuştu. Hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki çocuğun parmakları yerine dikilemezken, anne Eda Özcan, AVM'deki sorumlulardan şikayetçi olmuştu.

"BİLİRKİŞİ MERDİVEN FİRMASINI KUSURLU BULDU, İTİRAZ ETTİK"

Olayla ilgili savcılığın soruşturması sürerken, aile Avukat Erkan Kavak aracılığıyla AVM'ye 200 bin liralık tazminat davası açtı. Avukatı Erkan Kavak, soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda kusurun yalnızca merdiven firmasına bulunduğunu belirterek, "Müvekkilime ve bina sahiplerine kusur bulunmamıştır. Biz buna itiraz ettik. Sadece merdiven şirketi değil, bina sahibi de aynı zamanda kusurludur. Müvekkilimizin ise hiç kusuru yoktur. İtirazımızı ettik, yeni bir rapor alınacak" dedi.

200 BİN LİRALIK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

Kavak, "Müvekkilimiz nezdinde doğan ve ilerde doğacak maddi ve manevi zararların tazminini temin maksadı ile yetkili mahkemeye tazminat davamızı açtık. Şimdilik 200 bin liralık manevi tazminat açtık. Dava sürecinde alınacak bilirkişi raporunda belirlenecek miktara göre maddi tazminat hakkımızı saklı tutarak davamızı açtık" diye konuştu.

"HİÇ BİR BEDEL İKİ PARMAĞIN KARŞILIĞI DEĞİLDİR"

AVM'lerin merdiven, asansör, elektrik tesisatı, havalandırma gibi ekipmanların sürekli olarak kontrol altında tutulması gerektiğini belirten Avukat Erkan Kavak, "Müvekkilimiz böyle vahim bir yaralanma nedeniyle ıstırap çekmiştir. Bundan sonraki hayatında da iki parmağı kopmuş biri olarak yaşayacak. Bu yaşam sevincini mutlaka olumsuz yönde etkileyecektir. Bu nedenle bir nebze olsun manevi olarak tatmin edilmesi gerekmektedir. Hiçbir bedel iki parmağın karşılığı değildir ama bir nebze olsun azaltmak için manevi tazminat talebimiz olmuştur" ifadelerini kullandı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIMIŞTI

5 yaşındaki çocuğun ayağının yürüyen merdivene sıkışma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilmişti. Görüntülerde, yürüyen merdivenlerden babasının elini tutarak inen 5 yaşındaki çocuğun merdiven bitiminde ayağı mekanizmaya sıkışıyor. Çocuğu, babası ve annesi çekerek kurtarıyor. Daha sonra baba, çocuğunu kucağına alarak alışveriş merkezinin revirine götürüyor. Bu sırada panik olan anne, diğer büyük oğluna sarılarak ağlıyor. İlk müdahalesi revirde yapılan çocuk, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Çocuğun kopan iki parmağına ise merdivenin sökülmesi sonucu ulaşılıyor. Parmakları alan baba, hastaneye götürmek için koşarak uzaklaşıyor.

PARTNER2019 Türkiye güzeli belli oldu2019 Türkiye güzeli belli oldu
Ayder Yaylası'nı kurtaracak dönüşümAyder Yaylası'nı kurtaracak dönüşüm
Marmara bölgesinde yüzde 36’lık kesim evine deprem sigortası yaptırmadıMarmara bölgesinde yüzde 36’lık kesim evine deprem sigortası yaptırmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü

Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü

Kritik atama kararları Resmi Gazete'de!

Kritik atama kararları Resmi Gazete'de!

Belgesi olmayan bu işleri yapamayacak

Belgesi olmayan bu işleri yapamayacak

Sıfır aldığı otomobilin tavanı boyalı çıktı

Sıfır aldığı otomobilin tavanı boyalı çıktı

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

ABD tarihinin en ölümcül silahlı saldırısıydı! Tam 735 milyon dolarlık...

ABD tarihinin en ölümcül silahlı saldırısıydı! Tam 735 milyon dolarlık...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'daki 5.8'lik deprem sonrası dikkat çeken rapor: Rastlanır bir durum değil

İstanbul'daki deprem sonrası dikkat çeken rapor!

PKK'lı teröristler, HDP önündeki aileleri tehdit etmişler!

HDP önündeki ailelerle ilgili yeni haber! PKK'lı teröristler...

Naim Süleymanoğlu'nun evinde keşif! Kayıp 13 madalya aranıyor

Süleymanoğlu'nun evinde keşif! Her yer didik didik edildi

Cinsel saldırı davalarında yeni dönem! Yeni Yargı paketinde yer alacak

Cinsel saldırı davalarında yeni dönem!

İstanbul'daki 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası deprem ve savaş sığınaklarına talep arttı

İstanbul'daki deprem sonrası talep patlaması yaşanıyor!

Ergenekon davası savcısı Mehmet Ali Pekgüzel'in cezası onandı

Ergenekon savcısı Pekgüzel'in cezası onandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.