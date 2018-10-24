HABER

AVM'de yürüyen merdiven kazasına çifte soruşturma

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 14:14 | Son Güncelleme

SAMSUN'daki alışveriş merkezinde, yürüyen merdivende dengesini kaybederek düşen 28 ortaokul öğrencisinin yaralandığı olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.  Olay, dün sabah saatlerinde, merkez Canik ilçesinde meydana geldi.

AVM'de yürüyen merdiven kazasına çifte soruşturma

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'daki alışveriş merkezinde, yürüyen merdivende dengesini kaybederek düşen 28 ortaokul öğrencisinin yaralandığı olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Olay, dün sabah saatlerinde, merkez Canik ilçesinde meydana geldi. Fatih Ortaokulu’nda bir grup öğrenci, sinema için alışveriş merkezine götürüldü. Yürüyen merdivene binen öğrencilerden 28’i, dengesini kaybederek düştü. Düşerken, birbirine çarpan çocuklar, yürüyen merdivende üst üste yığıldı. Çevredekilerin müdahalesiyle öğrenciler, ezilmekten son anda kurtarıldı. Haber verilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 28 öğrenci, sağlık görevlilerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavileri tamamlanan öğrenciler, taburcu edildi.
ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, alışveriş merkezinin yürüyen merdiveninde düşme sonucu yaralanan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavi altına alındıkları hastanelerden taburcu edildikleri belirtildi. Açıklamada, kazayla ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ise idari soruşturma başlatıldığına yer verildi.

FOTOĞRAFLI

AVM'de yürüyen merdiven kazasına çifte soruşturmaAVM'de yürüyen merdiven kazasına çifte soruşturmaAVM'de yürüyen merdiven kazasına çifte soruşturmaAVM'de yürüyen merdiven kazasına çifte soruşturma

PARTNERBu telefonun 10 GB RM'i varBu telefonun 10 GB RM'i var
ABD'den Konya'ya gelip, öldürdüğü eski eşinin kocası için gözaltında dua etmişABD'den Konya'ya gelip, öldürdüğü eski eşinin kocası için gözaltında dua etmiş
Kadın taksiciyi ağlatan olayKadın taksiciyi ağlatan olay
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Suudi Arabistan'a yaptırım!

ABD'den Suudi Arabistan'a yaptırım!

'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...

'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

Kadroya geçen taşeron işçiler bu habere dikkat! Kimse bu hakları bilmiyor

Kadroya geçen taşeron işçiler bu habere dikkat! Kimse bu hakları bilmiyor

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

İlginizi Çekebilir

Samsun'da iğrenç haber! Karısını pazarlarken yakalandı

Samsun'da iğrenç haber! Karısını pazarlarken yakalandı

Erzurum'da lapa lapa kar yağdı!

Erzurum'da lapa lapa kar yağdı!

Kütahya'da korkunç olay! Karısını başka adamla yakalayınca dehşet saçtı

Kütahya'da korkunç olay! Karısını başka adamla yakalayınca dehşet saçtı

Kadın kılığında evde basıldı! Mide bulandıran olay

Kadın kılığında evde basıldı! Mide bulandıran olay

Herkes Antalya'ya akın etti! Doldu, taştı

Herkes Antalya'ya akın etti! Doldu, taştı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Parkta yaşadığı olay hayatını değiştirdi

Parkta yaşadığı olay hayatını değiştirdi

Kadın taksiciyi ağlatan olay

Kadın taksiciyi ağlatan olay

Kadın asker Instagram'ın ilgi odağı oldu

Kadın asker Instagram'ın ilgi odağı oldu

Eşine bir fotoğraf attı, ortalık karıştı!

Eşine bir fotoğraf attı, ortalık karıştı!

Kamyonun içini görenler şok oldu

Kamyonun içini görenler şok oldu

Eşsiz güzellik! Doğa fotoğrafçıları buraya akın etti

Eşsiz güzellik! Doğa fotoğrafçıları buraya akın etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.