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AVM'deki dönerciyi soyan hırsız yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2019 10:49 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta bir AVM içerisinde bulunan döner  lokantasına  girerek kasadaki paraları çalan şüpheli Muhammet B.(18) polis tarafından yakalandı.

AVM'deki dönerciyi soyan hırsız yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta bir AVM içerisinde bulunan döner lokantasına girerek kasadaki paraları çalan şüpheli Muhammet B.(18) polis tarafından yakalandı.

Esenyurt'da bulunan bir AVM'de 12 Nisan 2019 tarihinde meydana gelen olayda yemek katında bulunan bir dönercinin işletme müdürü M.A. polise başvurarak işyerinin soyulduğunu söyledi. M.A. müracaatında gece AVM içinde bulunan işyerini temizledikten sonra ayrıldıklarını, 1 gün sonra geri döndüklerinde kapının zorlandığını kasada bulunan paraların ise yerinde olmadığını gördüğünü söyledi.

Polis olayla ilgili başlattığı soruşturmada güvenlik kameralarını incelediğinde gece yarısından sonra içeri giren bir kişinin kasada bulunan paraları aldıktan sonra servis kapısından kaçtığı tespit edildi. Aynı kişinin gündüz saatlerinde de işyerine geldiği ve keşif yaptığı ortaya çıktı. Polis şüpheli kişinin kimliğini kısa sürede tespit ederek gözaltına aldı.

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheli 18 yaşındaki Muhammet B.'nin daha önceden de 2 kez işyerinden hırsızlık suçundan yakalandığı ortaya çıktı. Poliste işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Muhammet B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(FOTOĞRAF)

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