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AVM'deki kahvaltı, 10 kişiyi hastanelik etti

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 12:17 | Son Güncelleme

YALOVA'daki bir AVM'de aldıkları kahvaltılıkları yedikten sonra rahatsızlanan 10 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

AVM'deki kahvaltı, 10 kişiyi hastanelik etti

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA'daki bir AVM'de aldıkları kahvaltılıkları yedikten sonra rahatsızlanan 10 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.
Yalova’da bir AVM’de sabah saatlerinde açık büfeden aldıkları kahvaltılıkları yiyenler bir süre sonra karın ağrısı ve bulantı şikayetinde bulundu. Rahatsızlanan 10 kişi, gelen sağlık ekipleri tarafından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kahvaltıdan zehirlendikleri öne sürülen 10 kişi tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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AVM'deki kahvaltı, 10 kişiyi hastanelik ettiAVM'deki kahvaltı, 10 kişiyi hastanelik etti

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