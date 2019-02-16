AVM'deki kavgada sandalyeler fırlatıldı, 3 kişi bıçakla yaralandı

HATAY'da AVM içindeki kafede iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada sandalyeler fırlatılırken, 3 kişi bıçakla yaralandı. Kavga anı bir kişinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Merkez Antakya ilçesindeki alışveriş merkezinde bulunan kafede oturan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle iki grup sandalyeleri birbirine fırlattı, iddiaya göre kimin tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla 3 kişi yaralandı. Kavga AVM'nin güvenlik görevlileri tarafından güçlükle engellendi. Yaralı 3 kişi olay yerine gelen güvenlik görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kafedeki kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenen kavga ile ilgili soruşturma başlattı.

