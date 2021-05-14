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Avmler ne zaman açılacak?

14.05.2021 01:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam kapanma kararının bitmesine sayılı günler kala vatandaşlar AVM'ler ne zaman açılacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. 17 Mayıs'ta sona ermesi beklenen tam kapanma sürecinin ardından alışveriş merkezlerinin akıbeti de araştırılmaya başladı. Peki, AVM'ler ne zaman açılacak? İşte, detaylar...

Avmler ne zaman açılacak?

AVM'ler ne zaman açılacak? sorusu yeni normalleşme kararlarının ardından araştırma konusu haline geldi. 29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'ta sona ermesi planlanan koroanvirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmanın ardından alışveriş merkezlerinin de açılması bekleniyor. İşte, ayrıntılar...

AVMLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından tam kapanma sonrası vaka sayılarının istenilen seviyeye gelmesi halinde başlayacak olan normalleşme adımları şu şekilde olacak:

İlk etapta kafeler, restoranlar ve lokantalar saat 20.00'a kadar açık olacak.

31 Mayıs'ta kafe, restoran, lokanta gibi iş yerleri 22.00'de kapanmaya başlanacak ancak kapalı alanlar kullanılamayacak. Dışarısı ise yüzde 50 oranla kullanıma açık olacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması 19.00 yerine 21.00'den sonra olacak. Cumartesi günleri ise sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak. İlk etapta sokağa çıkma kısıtlamasının pazar günleri devam etmesi bekleniyor.

Normalleşmenin üçüncü aşaması Temmuz ayında olacak. Temmuz ayında vaka sayılarının istenilen seviyeye gelmesi haline hayat neredeyse normale dönecek. Düğünler belirli kısıtlamalarla yapılabilecek.

Kafe ve restoran gibi işletmeler 23.45'e kadar açık olacak. Kapalı alanlar kullanılamayacak. Dışarısı ise yüzde 50 oranda kullanılabilecek.

Nargileciler ve gece kulüplerinin ise açılması beklenmiyor.

AVM'lerin ise normalleşme süreci ile birlikte açılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) tam kapanma

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