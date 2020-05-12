AVM'ler salgında neden riskli?

Bazı AVM’lerin önünde sıralar oluştu. Uzmanlar AVM'leri neden riskli bulduklarını anlattı.Türkiye'de Sağlık Bakanlığı alışveriş merkezlerinde salgının yayılımını engellemek amacıyla bir dizi standartlar belirledi. Buna göre mağazalar dezenfekte edildi, girişlerde vücut ısıları ölçüldü, vatandaşlar sosyal mesafe konusunda uyarıldı..

Uzmanlara göre AVM'lerin açılması, alınan önlemlere rağmen riski artırabilir. Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Sarp Üner Halk Sağlığı "Kapalı ortamlar olan alışveriş merkezleri açılması en son güveme gelmesi gereken yerlerden biriyken açıldılar. Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı bir doküman var. Bu doküman, açıkçası uygulanması ve kontrol edilmesi zor önlemleri içermekte. Örneğin kişilerin bir araya gelmesinin engellenmesi, gruplar halinde dolaşmasının engellenmesi mağazaların içine belirli sayıda kişilerin girmesinin sağlanması AVM’lercdleki temizlik sıklığı gibi. Bunları uygulanması zor önlemler olarak değerlendiriyorum" diyor.

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