AVM’ler Uzun Kuyruklarla Açıldı

Corona virüs salgını nedeniyle 19-20 Mart’ta kapanan İstanbul’daki alışveriş merkezlerinin bir bölümü, kırk gün aradan sonra bugün kapılarını yeniden açtı.

Bazı alıveriş merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluşurken, içeri girenlerin tek tek ateşi ölçüldü. Alışveriş merkezine giriş sırasında dezenfektan sıkıldığı da görüldü. Esenyurt’taki bir AVM’nin önünde onlarca kişi, sosyal mesafe kuralına uyarak içeri girmek için dakikalarca bekledi. Akdeniz: ‘‘Keyfi olarak gelmedim, cep telefonum bozuldum yenisini almaya geldim’’ Alışveriş merkezine girmek için bekleyenlerin çoğu, zorunlu olarak geldiklerini söyledi. Üniversitesi öğrencisi Uğur Akdeniz de mecburi olarak alışveriş yapmak zorunda olduğunu söyleyenlerden. Akdeniz, ‘‘Corona sırasında cep telefonum bozuldu. Ben de cep telefonu almak için buraya geldim. Yani keyfi bir durum değil. Alışveriş merkezleri uzun zamandır kapalıydı, açılacağını duyduk, ihtiyacımızı karşılamak için geldik. Girmeden önce de çıktıktan sonra da önlemlerimizi alıyoruz zaten’’ dedi.

Kızı bu alışveriş merkezinde hemşire olarak çalışan Ali Aras ise telefon kablosu almak için geldiğini, herkesin sosyal mesafe kuralına uyduğunu, bu nedenle orada olmasının kendi sağlığı açısından bir sorun çıkarmayacağını düşündüğünü belirtti. Kaya: ‘‘Tedirginlik yaşadım ama ihtiyaçlarımı karşılamam lazım, sosyal mesafeyi koruyacağız’’ Kimileri alışveriş merkezine gelmenin bir sorun yaratmayacağından eminken Sezer Cana Kaya gibi başkaları, kaygı duymasına rağmen geldiğini dile getiriyordu. Kaya, ‘‘Tedirginlik yaşadım ama bazı ihtiyaçlarım var. Bu ihtiyaçlarımı karşılamak için geldim. Malum ilkbahardan yaz dönemine geçiş yapıyoruz, doğal olarak bazı ihtiyaçlarımız hasıl oluyor. Bir de tabii ki çok uzun zamandır evdeyiz biraz da normalleşmeye dönmek istiyoruz. Bunun ilk adımlarını bugün atmak istedik. Elimden geldiğince etrafa fazla temas etmeden, kendimi koruyarak dolaşacağım. Sosyal mesafeme de dikkat edeceğim’’ dedi. Demirel: ‘‘İnternet alışverişini değiştirmek için geldim, bizimkiler beni görse bayağı kızarlar’’