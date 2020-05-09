"AVM'lerde Havalandırmalarda Tamamen Temiz Hava Dolaşımı Olmalı"

Türkiye’de Corona virüsü salgınında normalleşme süreci kapsamında Pazartesi günü açılacak alışveriş merkezlerinde içeride belirli sayıda kişiye izin verilmesinin yanı sıra, en önemlisi, tamamen taze havayla çalışacak havalandırma sistemi bulunması gerektiği vurgulanıyor. Türkiye, dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü salgınında 11 Mart’ta ilk vakanın tespit edilmesi ve 17 Mart’ta ilk can kaybının yaşamasının ardından, vaka tablosunda duraklama dönemine geçilmesiyle normalleşme kararı aldı. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 4 Mayıs’ta açıkladığı normalleşe takvimine göre, 11 Mayıs Pazartesi günü itibariyle berber, kuaför ve güzellik salonu gibi işletmelerin yanı sıra alışveriş merkezleri (AVM) de kapılarını müşterilerine açabilecek. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nce 19 Mart’ta AVM’lerin kapatılması için tavsiye kararı alınmıştı. Öncesinde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AVM işletmecileriyle görüşme yapmış ancak Türk Hükümeti kafe, restoran, berber, kuaför, güzellik merkezleri gibi mekanların aksine AVM’lere ilişkin olarak herhangi bir resmi karara imza atmamıştı.

Sağlık Bakanlığı: "Her on metrekareye bir kişi olmalı" Şu an gözler, Pazartesi günü açılacak AVM’lerde Corona virüsü salgınına karşı ne gibi önlemler alınacağı konusuna çevrildi. Bu konuda Sağlık Bakanlığı, bugün yayımladığı rehber ile AVM’lerde ve buralardaki işyerlerinde alınması gereken önlemlerle ilgili detaylı bilgilendirme yaptı. Sağlık Bakanlığı’nın bu rehberine göre, AVM’lerde her 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde mutlaka ayarlama yapılacak ve mutlaka sosyal mesafeye uygun şekilde insanlar arasında asgari temas koşulları sağlanacak. Girişlerde kişilere ateş ölçümü yapılacak ve ateşi 38 dereceden yüksek olanlara bir sağlık kuruluşuna gitmeleri tavsiye edilecek. Sağlık Bakanlığı’nın rehberinde, AVM’lerde çocuk oyun alanları, mescitler, sigara içme alanları gibi hizmetler de verilmemesi istendi. Yürüyen merdivenlerdeki bantları ve diğer ortak alanlardaki kapı kolları, tırabzanlar, asansör düğmeleri gibi sık dokunulan yüzeylerde mutlaka günde en az üç kez temizlik ve dezenfeksiyonun sağlanması istendi. Keza AVM işletmelerine, sinemaları da açmamaları önerildi.

Rehberde tuvaletlere ilişkin öneriler de yapıldı. Buna göre, tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılmalı. Tuvaletlerde el kurutma makineleri kullanılmamalı. Tek kullanımlık kağıt havlu sistemine geçilmeli. Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalı. Tuvaletlerdeki su ve sabunlar mümkünse fotoselli olmalı. Tuvalet alanlarına giriş kapılarının elle tutularak açılması engellenmeli, kapı yerine mümkünse mühendislik uygulamalarıyla mahremiyet sağlayacak geçiş sağlanmalı. Rehberde, “İş yerlerinde maske takılması zorunluluğuna uyulması, iş yerinde ve kasalarda el antiseptiği hazır bulundurulmalı, deneme kabinleri mümkün olduğunca kullanılmamalı, kozmetik gibi ürün gruplarında denemelere izin verilmemeli, mümkün olduğunca nakit ödemeden kaçınılmalı ve kartla temassız ödeme yapılmalı” uyarıları da yapıldı. Rehberde, havalandırma sistemleriyle ilgili ise şu uyarılar yapıldı: AVM’lerde etkin şekilde ve dış ortamdan havalandırma sağlanmalı. Sistemdeki filtrelerin kontrolü ve değiştirilmesi

düzenli yapılmalı. Filtre değişimi aerosol oluşturacak işlem kabul edildiğinden bu işlem sırasında personel N95/FFP2 maske takmalı, eldiven ve yüz siperliği kullanmalı. Eski filtre çift poşetlenerek atılmalı. Merkezi havalandırma sistemleri dışındaki klima sistemleri kullanılmamalı. Daha az hava miktarı ile de olsa gece boyu havalandırma sistemi çalışmaya devam ettirilmeli. TMMOB Makine Mühendisleri Odası: "Havalandırmalarda iç hava kesinlikle kullanılmamalı" TMMOB Makine Mühendisleri Odası da, AVM’ler faaliyete geçeceği için havalandırma sistemi önlemlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bu değerlendirmeye ilişkin VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Ankara Şubesi Başkanvekili Serdar Ulu, Corona virüsü salgınında havada asılı kalma özelliğine sahip damlacıklarla bulaşma olması dolayısıyla AVM’lerdeki havalandırma sistemine dikkat çekmek istediklerini ifade etti. AVM’lerde mutlaka artık Corona virüsünü dikkate alacak şekilde havalandırma sistemlerinde önlemler alınması gerektiğini ve hatta gerekli koşullar yoksa mutlaka yenilemeye gidilmesi gerektiğini söyleyen Serdar Ulu, en önemli meselenin, “mutlaka AVM içerisinde yüzde yüz temiz hava olması” gerekliliğine işaret etti.

Ulu, “Covid-19 havada asılı damlacıklarla buluşabileceği için pandemi sırasında klima sistemlerinde iç hava kesinlikle herhangi bir şekilde kullanılmamalı. Mutlaka gerekli tadilatlar yapılarak havalandırma sistemlerinde yüzde yüz taze hava ile çalışılır hale getirilmeli” dedi. Klima sistemleri tamamen temiz ve dış hava ile çalıştırılsa bile sistemdeki tesisatı da gözden geçirmek gerektiğini belirten Ulu, “Sistemdeki by-pass-resirkülasyon bağlantıları sadece damperlerle kapatılmamalı, tam sızdırmaz hale getirilmeli. Mayıs ayında olmamız nedeniyle klima cihazlarının Free Cooling, yani serbest soğutma şeklinde çalıştırılması, hava şartlarının uygun olması halinde mümkündür. Klima santralleri AVM’ler açılmadan en az iki saat önce veya mahalin ihtiyacı olan hava debisini iki defa sirküle ettirecek şekilde çalıştırılmalı ve AVM kapandıktan sonra da dış taze hava ile düşük debi ve hızda çalıştırılmalı” diye konuştu. AVM içerisindeki iş yerlerinde, mağazalarda da ayrıca klimalar bulunabildiğini anımsatan Ulu, Sağlık Bakanlığı’nın da rehberinde vurgulandığı üzere “Hepa/Ulpa filtreleri ve tavanı yüksek olmayan mağaza ve benzer mekânlarda iç havayla çalışan bütün klima cihazları (Rooftop-Fancoil-VRF, Heat Pump, ve benzerleri) çalıştırılmamalıdır” uyarısında bulundu.