AVM’lerde önlemler müşteri ve çalışanlar için yeterli mi?

AVM’lerde uygulanacak giriş çıkış kısıtlamasının bile, bir bölgede yoğunluk yaşanabileceği ve bunun da riski arttıracağı uyarısında bulunan Üner, “İçeri giren insanların her dokunduğu yer kirli. Yürüyen merdivenlerin kenarları, masalar, katlar arası giden asansörler gibi. Bunları hangi sıklıkla ve nasıl temizleyecekler? Her kişinin arkasından mı temizlenecek? Her iki saatte bir merdivenlerin tırabzanlarını sildiniz diyelim. O iki saat içinde oraya dokunan insanlar ne olacak?” diye konuştu.

Kararın yeni bir salgın dalgasının önünü açıp açmayacağı konusundaysa uzmanlar beklemek gerektiği görüşünde. Türkiye’de şu anda toplumdaki genel vaka sayısının bilinmediğine dikkat çeken Halk Sağlığı Uzmanı Üner “Genel olarak siz bir önlemi gevşettiniz ve aradan üç dört haftalık bir süre geçtikten sonra eğer bu önlem zamansız alındıysa hasta sayılarında artış görülecektir. Normalde giderek azalan bir eğilim varken birdenbire hasta sayıları artmaya başlayacaktır. Eğer zamanında alınmamış bir kararsa bir ay içinde hasta sayılarında artış görmeye başlarız” değerlendirmesini yaptı.