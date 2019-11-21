HABER

AVM'lerden sahte dolarla alışveriş yapan Iraklı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 12:40 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 9 AVM'den sahte ABD doları ile alışveriş yaptığı tespit edilen Irak uyruklu Haydar Ali J.A.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 9 AVM'den sahte ABD doları ile alışveriş yaptığı tespit edilen Irak uyruklu Haydar Ali J.A. (50), jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin toplam 1500 dolarlık alışveriş yaptığı tespit edilirken, adresinde ise 100 dolarlık 20 sahte banknot ele geçirildi.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Mahmutlar Jandarma Karakolu ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, piyasaya sahte para süren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda farklı tarihlerde Mahmutlar, Kestel ve Oba mahallelerindeki 9 AVM'den, sahte banknotlarla toplam 1500 dolarlık alışveriş yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler, iş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyerek, yaptıkları teknik ve fizik takip sonrası piyasa sahte para süren şüphelinin, Irak uyruklu Haydar Ali J.A. olduğunu tespit etti.
Bunun üzerine jandarma dün akşam saatlerinde Haydar Ali J.A.'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki adresine baskın düzenledi. Baskında Haydar Ali J.A. gözaltına alınırken, evinde yapılan aramalarda ise 100 dolarlık 20 sahte banknot ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

'Beni tanıyorlar' deyip soyunmaya başladı! Şaşkına çeviren anlar 'Beni tanıyorlar' deyip soyunmaya başladı! Şaşkına çeviren anlar
Bir kişinin 15 bin lirasını çalan zanlılar, başka bir hırsızlık olayında yakalandıBir kişinin 15 bin lirasını çalan zanlılar, başka bir hırsızlık olayında yakalandı
Yaşar Büyükanıt, Cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanacakYaşar Büyükanıt, Cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanacak
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Bakan Soylu'dan Rabia Naz'ın babası hakkında çarpıcı sözler!

Bakan Soylu'dan Rabia Naz'ın babası hakkında çarpıcı sözler!

‘Jersey’ ırkı 10 inekle üretime başladı! Şimdi insanlar bu sütü alabilmek için sıraya giriyor

‘Jersey’ ırkı 10 inekle üretime başladı! Şimdi insanlar bu sütü alabilmek için sıraya giriyor

Demet sert çıktı! 'Saygısız sensin'

Demet sert çıktı! 'Saygısız sensin'

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da beklenen olası deprem için dikkat çeken açıklama!

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

'Palu ailesi' davasında yeni gelişme! Mahkemede şoke eden ifadeler

'Palu ailesi' davasında şoke eden ifadeler

Aydın'da çok acı olay... Eşinin cenazesiyle 3 gün yaşadı

Acı olay... Eşinin cenazesiyle 3 gün yaşadı

Savunma Sanayii Başkanı Demir tarih verdi: TCG Anadolu 2020'nin sonunda hizmete girecek

Türkiye'nin 'amiral' gemisi olacak! Tarih verildi

Beşiktaş’ta başörtülü öğretmene saldırmıştı! Kameralara gülümseyerek gitti

Başörtülü öğretmene saldırmıştı! Gülümseyerek gitti

Son dakika Batman Adliyesi önününde silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Adliye önünde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.