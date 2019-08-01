AVM’lere, yeşil bina sertifikası

ECE Türkiye yönetiminde bulunan İstanbul’daki Marmara Park ve Eskişehir’deki Espark alışveriş merkezleri, ticari binaların çevresel performansını değerlendirme konusunda dünyanın en saygın derecelendirme metodlarından biri olarak kabul edilen BREEAM In-Use’da, “mükemmel” derece ile sertifika almaya hak kazandılar.

Yapı performansı ve bina yönetimi ana başlıklarında, enerji, su, sağlık ve konfor, yönetim, malzeme, ulaşım, arazi kullanımı ve ekoloji, kirlilik ve atık yönetiminden oluşan dokuz sürdürülebilirlik kategorisinde yapılan değerlendirmeler sonucu, Yeşil Bina Sertifikalarının derecesini “iyi” düzeyden “mükemmel” dereceye çıkartan alışveriş merkezleri, bina yapıları ve sürdürülebilirlik konusundaki başarılı uygulamalarını bir kez daha uluslararası ölçekte tescillemiş oldu.

ECE Türkiye Alışveriş Merkez Yönetim Direktörü Semet Yolaç Canlıel, “Marmara Park ve Espark, yenilikçi ve kreatif yaklaşımlarla ziyaretçilerine benzersiz bir alışveriş ve eğlence deneyimi sunmanın yanı sıra ekosisteme ve insan sağlığına verdikleri değer ile de diğer alışveriş merkezlerine örnek oluyor. Yapılan çalışmalar, kendi yatırımımız olan bu alışveriş merkezlerinde, operasyonel giderlerin azaltılmasına ve verimlilik artışına da olanak sağlıyor” dedi.

İngiltere’de 2009 yılında BRE Global (British Research Establishment) tarafından geliştirilen, var olan ticari binaların sürdürülebilirliğini değerlendiren, derecelendiren ve belgelendiren BREEAM In-Use sertifikasyon sistemi, dünya üzerinde 30’dan fazla ülkede uygulanıyor. Her yıl yenilenen sertifika ile bina sahibi ve kullanıcıları için çevresel etkilerin azaltılması ve bina yönetiminin geliştirilmesi hedefleniyor.

