AVM'nin maskotu 'Suzi'

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da bir alışveriş mağazasında kafe ve mağazalarda rahatça dolaşabilen 'Suzi' adlı kedi, müşteri ve mağaza çalışanlarının maskotu oldu.

Muratpaşa Işıklar Caddesi'ndeki bir mağazanın müdürü Nilüfer Yıldız, 2.5 yıl önce sokakta yaralı kedi buldu. Yıldız, kediyi mağazada beslemeye başladı. Yıldız, sıcak yaz aylarında ve kışın yağışlı havalarda sokak hayvanlarının rahatlıkla girebildiği mağazasıını AVM'ye taşıyınca, kedisi Suzi'yi de yanında götürdü. AVM yönetiminden gerekli izinleri alındıktan sonra Suzi AVM'de yaşamaya başladı. Nilüfer Yıldız, taşınmadan önce Işıklar'daki mağazalarına çok sayıda kedi ve köpeğin girdiğini belirterek, "Onları besler, sıcak ve soğuk havalardan korumaya çalışırdık. Fakat Suzi sokaktan korkuyordu. Sanırım evden atıldığı için çok ürkekti. Sokakta diğer hayvanların saldırısına uğradı, bu yüzden sokakta yaşayamıyordu" dedi.

MÜŞTERİLERE KENDİNİ SEVDİRİYOR

Lokasyon değişikliği dolayısıyla bir AVM'ye taşındıklarını aktaran Yıldız, "Suzi'yi orada bırakamazdım çünkü sokakta ölebilirdi. Mağazamız taşınınca Suzi'yi de yanımda getirdim. AVM yönetiminden gerekli izinleri aldık. Suzi AVM'nin içinde yaşıyor. Diğer mağazalara girip çantaların, ayakkabıların, vitrinlerin önüne oturabiliyor. İnsanların yanına gelip kendini sevdiriyor. AVM'nin içinde müşteriler onunla oynayabiliyor. Müşterilerin yüzde 98'i memnun. Bu davranışın diğer mağazalara, diğer AVM'lere de örnek olmasını isterim. Suzi AVM'nin maskotu oldu" diye konuştu. Suzi'yi AVM'de görmekten çok mutlu olduğunu anlatan müşteri Selin Aynacı, "Alışveriş katsayım artsa da kedi burada olduğu sürece geleceğim. Böyle duyarlı bir davranış beni çok mutlu etti. Diğer AVM'lere de örnek olmasını istiyorum" dedi.

Arkadaşlarıyla AVM'ye gelen Volha Valabugeva da, "Bu durumdan çok memnunuz. Kedileri, köpekleri, tüm hayvanları seviyoruz. Minicik bir kedi görünce bile insana neşe, mutluluk katıyor, herkes görünce çok mutlu oluyor. Çocuklar görünce seviyor. Bence örnek bir davranış" diye konuştu.

