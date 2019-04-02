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AVM'nin tuvaletinde 2 kişiyi bıçaklayan kişi, serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 22:25 | Son Güncelleme

BURSA'da, iddiaya göre sokakta tartıştığı Ali S.

AVM'nin tuvaletinde 2 kişiyi bıçaklayan kişi, serbest

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'da, iddiaya göre sokakta tartıştığı Ali S. (24) ile Alihan A.'yı (22) takip ederek alışveriş merkezinin tuvaletinde bıçaklayan Taha G. (23) serbest kaldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi'ne bulunan alışveriş merkezinde meydana geldi. Ali S. ile Alihan A. dolaşmak için dışarı çıktı. 2 arkadaş yürüyüş yaptıkları sırada iddiaya göre yanlarına gelen Taha G. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede sonlanırken, Ali S. ile Alihan A. olaydan sonra bir alışveriş merkezine gidip tuvalete girdi. İddiaya göre bu sırada iki arkadaşı takip eden Taha G., tuvalete girerek lavaboda ellerini yıkayan 2 kişiyi bacaklarından bıçakladı. Kaçmaya çalışan şüpheli Taha G., alışveriş merkezinin güvenlik görevlilerince yakalanarak polise teslim edildi.
YARALILAR TABURCU OLDU
Yaralı Ali S. ile Alihan A. olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bacaklarındaki yaraların dikilmesinin ardından bir süre müşahede altına alınan 2 genç taburcu oldu. 2 gencin şikayetçi olduğu şüpheli Taha G. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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AVM'nin tuvaletinde 2 kişiyi bıçaklayan kişi, serbestAVM'nin tuvaletinde 2 kişiyi bıçaklayan kişi, serbestAVM'nin tuvaletinde 2 kişiyi bıçaklayan kişi, serbest

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