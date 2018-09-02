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AVM'nin yürüyen merdivenleri söküldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 14:42 | Son Güncelleme

LEVENT'TE Metrocity AVM'deki yürüyen merdivenlerin çalışması durduruldu.

Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) LEVENT'TE Metrocity AVM'deki yürüyen merdivenlerin çalışması durduruldu. Geçici servis dışı olduğuna dair uyarı yazısı da konulan merdivenlerin bazılarının paletleri de söküldü. Yürüyen merdivenleri kullanamayan vatandaşlar, görevliler tarafından merdivenlere yönlendiriliyor. AVM'nin ortakları arasında yaşanan maddi anlaşmazlık nedeniyle oluşan haciz işlemi nedeniyle bu uygulamanın yapıldığı iddia ediliyor.

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