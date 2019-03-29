AVM'ye bombalı saldırı girişimi davasında karar

AVM’de polisten kaçtığı ve yumruk attığının doğru olmadığını savunan sanık Yenil, “Motosikletteki ve dolaplardaki bombaları ben söyleyip polise yardımcı oldum. Eminönü'nde eylem yapmaktan vazgeçmiştim, pişman oldum. Bunu yapacak gücüm yoktu. Bu yüzden aileme kötü davrandım evimi yaktım.” dedi.

Duruşmada esasa ilişkin savunması sorulan Almanya doğumlu sanık Can Yenil, Eminönü’nde eylem yapmak isterken Sezgin adlı kişiyle konuştuğunu ve bunun neticesinde eylemden vazgeçtiğini, savcılığın dosyaya hakim olmadığını ve hakkında haketmediği bir cezanın istendiğini savundu.

Bu sırada tutuklu sanık Hatice Yurdakul, sanık Yenil’e hitaben “köpek” diye bağırdı.

Savunmasına devam eden sanık Yenil, her şeyi düzeltmek için AVM’ye gittiğini, olay sonrası güvenlik kamerası görüntülerinde kendisini izlediğini anlatarak, “Ben oraya bombaları kontrol etmek için değil çıkartmak için gittim. Bir mağazaya girdim, 3 metre hediye kağıdı alıp bombaların üzerini kapadım. Bombayı çıkartmak için ne yapmak gerektiğine bakıyordum. Fırın alıp içine bombaları koyup çıkarmayı düşündüm ve risk aldım. Eylem yapmak isteyen bir kişi polislerin olduğu yere gitmez. Hatice( sanık Yurdakul) çocukları alıp Avusturya’ya gitmek istiyordu. Orada bavul alma fikri oldu. Bombaları bavula koyup güvenlik bakmadan çıkarmayı düşündüm. Bombaları valize koydum, sonra polis geldi. Arabada, bomba, silah, mermi ve bıçak vardı ama vazgeçtim için hiçbirini kullanmadım.” ifadelerini kullandı.

Sanık Yenil, cezasını bu dünyada çekmek istediğini belirterek, “Çok değiştim. Bana, suçum olan şeylerden ceza verilmesini istiyorum. Tahliye istemiyorum. Hapishane benim için güzel, içeride hafız oldum. Ailemi ve çocuklarımı ahiret ateşinden korumak istiyorum. Niyetim budur.” diye konuştu. Bu sırada sanık Hatice Yurdakul, gözyaşları içinde “Senin için güzel, bizim için değil” diye bağırdı.