AVM'ye bombalı saldırı girişimi davasında mütalaa

Mütalaada, terör örgütü DEAŞ'ın yapısı anlatılırken çalışmalar neticesinde sanıklar Mücahit Şahin, Sezgen Pekdemir, Can Yenil ve Hatice Yurdakul'un, 28 Ekim 2017'de, Bayrampaşa'da bulunan Forum İstanbul adlı alışveriş merkezinin otoparkında yakalanarak gözaltına alındıkları, araçlarında ve AVM emanet depolarındaki aramalarda ise 109 adet el yapımı bomba, 2 adet silahla birlikte 7 adet bıçağın ele geçirildiği ifade edildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yedinci duruşmaya, tutuklu sanıklardan Mücahit Şahin, Güven Güler, Ferhat Kahraman ve Hatice Yurdakul ile yabancı uyruklu sanıklar Can Yenil, eşi Sezgen Pekdemir ve Serdarbek Hojiev katıldı. Başka suçtan hükümlü Abdulmenaf Ubin de duruşmada hazır bulundu.

Tutuklu sanıklar Can Yenil, Hatice Yurdakul, Mücahit Şahin ve Sezgen Pekdemir'in, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenilen mütalaada, bu sanıkların ayrıca, "silahlı terör örgütü üyeliği suçundan" 7,5 yıldan 15 yıla, "tehlikeli madde bulundurma" suçundan 12 yıldan 24 yıla, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan 9 aydan 4,5 yıla, "mala zarar verme" suçundan 6 aydan 4,5 yıla, "patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme" suçundan 3 yıldan 12 yıla, "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan 1 yıl 9 aydan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 25 yıl 6 aydan 65 yıla kadar hapisle cezalandırılması da talep edildi.

- "İlk hedefim Eminönü'nü patlatmak, daha sonra da AVM'ye gitmekti"

Beyanı sorulan tutuklu sanıklardan Can Yenil, mütalaada yakalanmadan bir gün önce evinin önüne gittiğinin yazılmadığını vurgulayarak, şu itiraflarda bulundu:

"Orada kamera kayıtları kontrol edilmiş olsaydı İstanbul'un kalbinde elimde bombalarla olduğum belli olurdu. 27 Ekim 2010'da aslında eylemi gerçekleştirmek istiyordum. İlk hedefim, Eminönü'nü patlatmak, daha sonra da AVM'ye gitmekti. Yapmak istesem yapardım. Bana hiç kimse silah ve bomba yardımında bulunmadı. Her şeyi kendim yaptım. Her şeyi bırakmış durumdayım, vazgeçtim, pes ettim. Diğer arkadaşlarımın da benim zorumla yaptığı ortaya çıktı. Her şeyi isteyerek itiraf ettim. Dolapta bombanın olduğunu da ben söyledim."

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ferhat Kahraman, Güven Güler, Hatice Yurdakul, Mücahit Şahin, Can Yenil, Sezgen Pekdemir ve Serdarbek Hojiev'in tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.