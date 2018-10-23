HABER

AVM'ye götürülen öğrenciler, yürüyen merdivende düştü: 12 yaralı (2) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 15:40 | Son Güncelleme

SAMSUN'daki alışveriş merkezinde, yürüyen merdivende dengesini kaybederek, düşen 12 ilkokul öğrencisi, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'daki alışveriş merkezinde, yürüyen merdivende dengesini kaybederek, düşen 12 ilkokul öğrencisi, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Öğrenciler, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Olay, sabah saatlerinde, merkez Canik ilçesinde meydana geldi. Fatih İlkokulu'ndan bir grup öğrenci, gezi için alışveriş merkezine götürüldü. Yürüyen merdivene binen öğrencilerden 12'si, dengesini kaybederek, düştü. Düşerken, birbirine çarpan çocuklar, yürüyen merdivende üst üste yığıldı. Çevredekilerin müdahalesiyle öğrenciler, ezilmekten son anda kurtarıldı. Haber verilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 12 öğrenci, sağlık görevlilerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayı haber alan veliler de hemen hastanelere koştu.

FOTOĞRAFLI

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Bedelli asker, kalp krizinden öldüBedelli asker, kalp krizinden öldü
7 kıraathaneyi soydular, muhabbet kuşunu da çaldılar7 kıraathaneyi soydular, muhabbet kuşunu da çaldılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğrenci Andı' ve ittifak açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğrenci Andı' ve ittifak açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi, sosyal medya resmen sallandı!

Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi, sosyal medya resmen sallandı!

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeğenini öldürdü! Sebebi şoke etti

Yeğenini öldürdü! Sebebi şoke etti

Erzurum'da lapa lapa kar yağdı!

Erzurum'da lapa lapa kar yağdı!

Çocuğu 43 yerinden bıçakladı! Kan donduran şüphe! Doğruysa çok iğrenç...

Çocuğu 43 yerinden bıçakladı! Kan donduran şüphe! Doğruysa çok iğrenç...

Fuhuş operasyonunda şok sözler! 'Başkan, hayat bu hayat'

Fuhuş operasyonunda şok sözler! 'Başkan, hayat bu hayat'

Liseyi ayağa kaldıran olay! Öğrencilere tacizden dava açılan öğretmen görevine devam edince...

Liseyi ayağa kaldıran olay! Öğrencilere tacizden dava açılan öğretmen görevine devam edince...

Karpuzcu 'Yenge doğru söylüyor' deyince çıldırdı! Sonrası dehşet

Karpuzcu 'Yenge doğru söylüyor' deyince çıldırdı! Sonrası dehşet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.