AVM'ye götürülen öğrenciler yürüyen merdivende düştü: Yaralılar var (1)

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da, bir alışveriş merkezinde yürüyen merdivende dengesini kaybederek düşen çok sayıda ilköğretim okulu öğrencisi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralı çocuklar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay, merkez Canik ilçesindeki alışveriş merkezinde meydana geldi. Fatih İlköğretim Okulu’nda bir grup öğrenci gezi için alışveriş merkezine götürüldü. Yürüyen merdivene binen öğrencilerden bazıları dengesini kaybederek düştü. Düşenlerin arkadaşlarına çarpması sonucu çok sayıda öğrenci hareket eden yürüyen merdivende üst üste yığıldı. Çevredekilerin müdahalesi ile öğrenciler ezilmekten kurtarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi. Yaralı öğrenciler ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayı haber alan veliler de hastanelere koştu.
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