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  4. AVM’ye silahla girerken yakalanan kadın gözaltına alındı

AVM’ye silahla girerken yakalanan kadın gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 09:40 | Son Güncelleme

Trabzon’da bir alışveriş merkezine ruhsatsız tabanca ile girmeye çalışan kadın, X-Ray cihazının uyarı vermesi ile gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Trabzon’da bulunan bir alışveriş merkezine girmeye çalışan N.K.

Trabzon’da bir alışveriş merkezine ruhsatsız tabanca ile girmeye çalışan kadın, X-Ray cihazının uyarı vermesi ile gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Trabzon’da bulunan bir alışveriş merkezine girmeye çalışan N.K. (55) adlı bir kadın çantasını X-Ray cihazına bıraktı. Cihazın uyarı vermesi üzerine N.K.’nın çantasında 1 adet ruhsatsız tabanca ile şarjör ve 10 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen ve ifadesi alınan N.K. serbest bırakıldı. N.K. hakkında 6136 sayılı yasaya muhalefet suçundan adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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