AVM'ye sömestir bereketi

İSTANBUL, (DHA) - Sömestir tatili alışveriş merkezleri ve çocuk eğlence alanlarını hareketlendirdi. Aileler çocukları için etkinlik araştırırken AVM’ler ve eğlence merkezleri de onları çekebilmek adına birbirinden farklı aktiviteler düzenledi.
Trump Alışveriş Merkezi (AVM) sömestir tatilinde giriş rakamlarını yüzde 10 seviyesinde yükselttiğini açıkladı. AVM’de ücretsiz olarak gerçekleşen Kral Şakir gösterisini 10 günde yaklaşık 11 bin kayıtlı çocuğun izlediğini duyurdu. AVM'den yapılan yazılı açıklamada, özel alanda hizmet veren çocuk şehri KidzMondo'nun sömestir tatili boyunca ziyaretçi rakamlarını katlayarak 19
Kritik toplantı bugün! Adaylar değişebilir
Facianın görüntüleri ortaya çıktı!
ABD'den kritik Venezuela açıklaması!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk talimat verdi, kontenjan artırıldı
Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel'e hapis cezası!
İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak
YÖK'ten çok önemli uyarı: İtibar etmeyin! O diplomalar geçersiz olacak
Günün en acı fotoğrafı
Erdoğan: Müteahhide evinizi vermek mecburiyetinde değilsiniz
İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum