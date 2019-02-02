AVM'ye sömestir bereketi

İSTANBUL, (DHA) - Sömestir tatili alışveriş merkezleri ve çocuk eğlence alanlarını hareketlendirdi. Aileler çocukları için etkinlik araştırırken AVM’ler ve eğlence merkezleri de onları çekebilmek adına birbirinden farklı aktiviteler düzenledi.

Trump Alışveriş Merkezi (AVM) sömestir tatilinde giriş rakamlarını yüzde 10 seviyesinde yükselttiğini açıkladı. AVM’de ücretsiz olarak gerçekleşen Kral Şakir gösterisini 10 günde yaklaşık 11 bin kayıtlı çocuğun izlediğini duyurdu. AVM'den yapılan yazılı açıklamada, özel alanda hizmet veren çocuk şehri KidzMondo'nun sömestir tatili boyunca ziyaretçi rakamlarını katlayarak 19

