"Avni Lifij. Çağının Yenisi" sergisi kapılarını açıyor

İSTANBUL (AA) - Türk resim tarihinde özgün bir yere sahip olan Avni Lifij'in çizim, tablo ve fotoğraf gibi çalışmalarının da arasında bulunduğu bine yakın eserinin ve arşiv seçkisinin yer aldığı sergi, sanatseverlerle buluşuyor.

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesinde (SSM) yarın açılacak "Avni Lifij. Çağının Yenisi" (The Modern of His Time) sergisine ilişkin basın toplantısı ve ön izleme yapıldı.

Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Nazan Ölçer, toplantıda projeye ilişkin bilgi verdi.

Ölçer, "Müzemizde Türk resim sanatının büyük öncülerini tüm yönleriyle araştırma ve sergilemeyi amaçlayan Sabancı Holding desteğiyle yürüttüğümüz uzun soluklu projemizi bu yıl 'Avni Lifij. Çağının Yenisi" sergisiyle devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Avni Lifij'in hayatına ilişkin bilgiler paylaşan Ölçer, sanatçının bir ressam olmasının yanı sıra çağının çok önünde koşan, günlük sanat olaylarına, sosyal yaşama ve eğitim sistemine cesur eleştiriler içeren yazı ve yorumlarıyla bir aydın, iyi bir sanat eleştirmeni, fotoğrafçı ve düşünür olduğunu ifade etti.