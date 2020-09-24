Avokado hırsızları suçüstü yakalandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde jandarma ekipleri, bir bahçeden avokado çalan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye, Mersin İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesi Altınsahil mevkisinde yaptığı devriye sırasında, avokado bahçelerinin birinin etrafından şüpheli bir araç ile 2 kişinin olduğunu fark etti. Bunun üzerine çevrede kontrol yapan ekipler, söz konusu bahçenin tellerinin bir bölümünün kesildiğini tespit etti. Bahçe içinde de arama yapan ekipler, 18 adet siyah poşet içinde piyasa değeri 7 bin lira olan 350 kilogram avokado buldu. Suçüstü yakalanan 2 şahıs, bahçe sahibi olmadıklarını, meyveleri çalmak için topladıklarını itiraf ettiler.

Gözaltına alınan 2 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.

