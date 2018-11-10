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Avokadoyla kolesterolsüz mayonez ürettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 12:38 | Son Güncelleme

AKDENİZ Üniversitesi'nden (AÜ) 3 bilim insanı, mayonez yapımında yumurta yerine avokado kullandı.

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- AKDENİZ Üniversitesi'nden (AÜ) 3 bilim insanı, mayonez yapımında yumurta yerine avokado kullandı. Yumurta kullanılmadığı için kolesterol değerlerini yükseltmeyen mayonez elde eden bilim insanları, aynı zamanda vegan beslenenlerin tüketebileceği alternatif bir ürün üretmiş oldu. AÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Torun, gıda yüksek mühendisleri Handan Başünal Gülmez ve Feride Komaç ile yumurta kullanmadan mayonez üretmeyi başardı. İçeriğindeki yumurtadan dolayı kolesterol içeren yiyecekler sınıfından çıkarmak için uğraş veren 3 bilim insanı, mayonezin vazgeçilmezleri arasında yer alan yumurtayı devre dışı bırakarak, yeni bir tat oluşturdu. Bilim insanları, yumurta yerine aynı kıvam ve lezzeti yakalayabilmek için tropikal meyve avokadoyu kullandı. SIFIR KOLESTEROLLÜ MAYONEZ Dr. Mehmet Torun, yumurta yerine avokado püresi kullanarak kolesterol değerlerini yükseltmeyecek mayonez ürettiklerini söyledi. Torun, “Mayonez emisyon tipi bir gıdadır. Emisyon tipli gıdalarda su ve yağ fazı bir arada bulunur. Mayonezde bunu sağlayan yumurtadır. Yumurtanın sarısındaki maddelerin birçoğu, avokadoda da bulunmakta. Yaptığımız çalışmalar sonrası avokado püresi kullanarak yumurtasız mayonez üretimi gerçekleştirdik" dedi. VEGANLAR DA MAYONEZ YİYEBİLECEK Kolesterol içermeyen mayonez üretiminin yanında, veganlar için alternatif bir ürün ürettiklerini dile getiren Mehmet Torun, “Vegan beslenmede tüketiciler hayvansal kaynaklı gıdalardan uzak duruyor. Yumurta da hayvansal gıda olduğu için mayonez, veganlar tarafından tüketilmeyen ürünlerden biriydi. Bizim ürettiğimiz avokado içerikli mayonezi vegan tüketiciler de rahatlıkla yiyebilecek. Diğer yandan avokado antioksidan bileşenler açısından fonksiyonel bir gıdadır. Bu çalışma ile mayoneze fonksiyonel bir özellik de kattık" diye konuştu. RENK, TAT VE AROMA AÇISINDAN BEĞENİLDİ AÜ Bilimsel Araştırmalar Projeleri Birimi'nin ürünlerini desteklediğini dile getiren Mehmet Torun, patent çalışmalarına başladıklarını söyledi. Torun, ürünü deneyen 18 kişinin renk, tat ve aroma açısından normal mayoneze göre ürünlerini beğendiğini kaydetti.

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