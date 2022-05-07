Avrasya Araştırma’nın son anketinde dikkat çeken CHP ve İYİ Parti detayı!

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Başkanı Kemal Özkiraz, 27 Nisan-3 Mayıs arasında yaptıkları son seçim anketini paylaştı. Araştırmaya göre CHP 1 puan farkla birinci parti. Avrasya Araştırma’nın son anketine göre; muhalefet adayı olarak geçen üç isim de seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde tamamlıyor.

2 bin 460 kişi ile ve yüz yüze mülakat yöntemiyle yapılan araştırmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olduğu üç senaryoda da seçimi kaybedeceği sonucu çıktığını belirtildi.

"Hükümetin ekonomi politikalarını başarılı buluyor musunuz?" sorusuna verilen yanıtlarda, "Başarılı buluyorum" diyenlerin oranı yüzde 11.5'te kaldı. "Başarısız buluyorum" diyenlerin oranı yüzde 74.7 olarak ölçüldü. "Kısmen başarılı buluyorum" diyenlerin oranıysa yüzde 13.8 olarak kaydedildi.

BU ANKETE GÖRE CHP AK PARTİ’Yİ GEÇTİ

"Erken seçim olması durumunda hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna kararsızlar dağıtılmadan önce seçmenlerin yüzde 28'i CHP, yüzde 27.1'i AK Parti, yüzde 11.6'sı İyi Parti, yüzde 9'u HDP, yüzde 5.4'ü MHP yanıtını verdi.

İYİ PARTİ'DE CİDDİ KAYIP VAR

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan sonuç ise İYİ Parti açısından iç açıcı olmadı. Önceki anketlerde yüzde 18'leri dahi gördüğü olan İYİ Parti'nin yüzde 12.6'ya kadar indiği görüldü. Bu kan kaybının partideki yaşanan değişimlerle ilgili olduğu iddia edildi.

CHP’NİN OY ORANI 30.5 ÇIKTI

Avrasya'nın anketine göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise diğer partiler şu şekilde sıralandı: CHP: Yüzde 30.5 AK Parti: Yüzde 29.5 İYİ Parti: Yüzde 12.6 HDP: Yüzde 9.9 MHP: Yüzde 5.7 DEVA: Yüzde 4.7 Zafer Partisi: Yüzde 2.2 Gelecek Partisi: Yüzde 1.9 Saadet Partisi: Yüzde 0.9 Yeniden Refah: Yüzde 0.7 TİP: Yüzde 0.5 Diğer: Yüzde 2.



