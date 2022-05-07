HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Avrasya Araştırma’nın son anketinde dikkat çeken CHP ve İYİ Parti detayı!

Avrasya Araştırma’nın son anketinde dikkat çeken CHP ve İYİ Parti detayı!

07.05.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim anketleri peş peşe açıklanmaya devam ederken Avrasya Araştırma yayınladığı son ankette çok konuşulacak oranlar açıklandı. Avrasya’nın anketine göre CHP oy oranında AK Parti’yi geride bırakırken İYİ Parti’nin oylarında da dikkat çeken bir düşüş yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise muhalefetin adaylarına karşı kaybettiği iddia edildi.

Avrasya Araştırma’nın son anketinde dikkat çeken CHP ve İYİ Parti detayı!

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Başkanı Kemal Özkiraz, 27 Nisan-3 Mayıs arasında yaptıkları son seçim anketini paylaştı. Araştırmaya göre CHP 1 puan farkla birinci parti. Avrasya Araştırma’nın son anketine göre; muhalefet adayı olarak geçen üç isim de seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde tamamlıyor.

2 bin 460 kişi ile ve yüz yüze mülakat yöntemiyle yapılan araştırmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olduğu üç senaryoda da seçimi kaybedeceği sonucu çıktığını belirtildi.

4

5

6

"Hükümetin ekonomi politikalarını başarılı buluyor musunuz?" sorusuna verilen yanıtlarda, "Başarılı buluyorum" diyenlerin oranı yüzde 11.5'te kaldı. "Başarısız buluyorum" diyenlerin oranı yüzde 74.7 olarak ölçüldü. "Kısmen başarılı buluyorum" diyenlerin oranıysa yüzde 13.8 olarak kaydedildi.

BU ANKETE GÖRE CHP AK PARTİ’Yİ GEÇTİ

"Erken seçim olması durumunda hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna kararsızlar dağıtılmadan önce seçmenlerin yüzde 28'i CHP, yüzde 27.1'i AK Parti, yüzde 11.6'sı İyi Parti, yüzde 9'u HDP, yüzde 5.4'ü MHP yanıtını verdi.

2

İYİ PARTİ'DE CİDDİ KAYIP VAR

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan sonuç ise İYİ Parti açısından iç açıcı olmadı. Önceki anketlerde yüzde 18'leri dahi gördüğü olan İYİ Parti'nin yüzde 12.6'ya kadar indiği görüldü. Bu kan kaybının partideki yaşanan değişimlerle ilgili olduğu iddia edildi.

3

CHP’NİN OY ORANI 30.5 ÇIKTI

Avrasya'nın anketine göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise diğer partiler şu şekilde sıralandı: CHP: Yüzde 30.5 AK Parti: Yüzde 29.5 İYİ Parti: Yüzde 12.6 HDP: Yüzde 9.9 MHP: Yüzde 5.7 DEVA: Yüzde 4.7 Zafer Partisi: Yüzde 2.2 Gelecek Partisi: Yüzde 1.9 Saadet Partisi: Yüzde 0.9 Yeniden Refah: Yüzde 0.7 TİP: Yüzde 0.5 Diğer: Yüzde 2.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Vız gelir tırıs gider" demişti... Ekrem İmamoğlu özür diledi"Vız gelir tırıs gider" demişti... Ekrem İmamoğlu özür diledi
Havaya uçurabiliriz, soran olursa da...Havaya uçurabiliriz, soran olursa da...
Bütün dünya bu kararı konuşuyor! Artık yasakBütün dünya bu kararı konuşuyor! Artık yasak
Anahtar Kelimeler:
seçim anketi AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi CHP İYİ Parti

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdular!

Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdular!

Özdağ'dan Bahçeli'ye "Meşrebi bulanık" yanıtı

Özdağ'dan Bahçeli'ye "Meşrebi bulanık" yanıtı

Yüz felcinden sonra sırra kadem basan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı

Yüz felcinden sonra sırra kadem basan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı

Kemikler çıkınca durduruldu! Mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik... "Ben de o yolu açmazsam adam değilim"

Kemikler çıkınca durduruldu! Mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik... "Ben de o yolu açmazsam adam değilim"

'Vız gelir tırıs gider! Hiç umurumda değil…'

'Vız gelir tırıs gider! Hiç umurumda değil…'

Zeytinyağı diye yeşil boya satıyorlar! Ölümcül tehlike saçıyor

Zeytinyağı diye yeşil boya satıyorlar! Ölümcül tehlike saçıyor

İlginizi Çekebilir

Seks için morga davet etti! Sayısız cinsel suçtan yargılanıyor

Seks için morga davet etti! Sayısız cinsel suçtan yargılanıyor

Ünlü ismin cinsellik teklifini açıkladı! “Beni davet etti”

Ünlü ismin cinsellik teklifini açıkladı! “Beni davet etti”

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Şimdiye kadar yapmadığınız için pişman olacaksınız!

Şimdiye kadar yapmadığınız için pişman olacaksınız!

Minik şair Twitter'da viral olmuştu! “Aklımda bir şeyler var”

Minik şair Twitter'da viral olmuştu! “Aklımda bir şeyler var”

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.