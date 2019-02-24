‘Avrasya Boat Show’ İstanbul’da Başladı

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen CNR Avrasya Boat Show binlerce deniz severi 23 Şubat -3 Mart 2019 tarihleri arasında CNR Expo Yeşilköy’de bir araya getiriyor.

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık ve Deniz Endüstrisini ve Denizciliği Geliştirme Derneği (DENTUR) işbirliğiyle 85 bin metrekare alanda düzenlenen fuarda; yat, süper yat, mega yatların yanı sıra motor yat, yarış tekneleri, katamaran, yelkenli deniz araçları, gezi tekneleri, sürat tekneleri, jet skiler, ribler, flyboard, kano, şişme bot, ekipmanlar, aksesuarlar, su sporları ve balıkçılığa dair birçok ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Sıfır ÖTV ve Yüzde 1 KDV Yerli Müşteriler İçin Fırsat

1979 yılından bu yana motoryat üretimi yapan bir firmanın yöneticisi olan Okan Oğuztürk, CNR Avrasya Boat Show’a firma olarak 14 senedir katıldıklarını, fuarlar sayesinde hem deniz severlerle biraraya geldiklerini hem de yeni müşteriler tanıma fırsatı yakaladıklarını söyledi. Oğuztürk, sıfır ÖTV ve yüzde 1 KDV uygulamasının iç piyasada tekne satın almak isteyenlere güzel bir avantaj sağladığını söyledi. Okan Oğuztürk, işçilik, nakliye maliyetleri ve fiyat avantajı açısından düşünüldüğünde Türk firmalarının Avrupalı rakiplerinden geri kalmadığını sözlerine ekledi.

Fuara katılan bir firma yetkilisi olan Hacı Sermet de, bu sene fuara katılımın geçen senelere göre daha fazla olduğunu ve beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.

