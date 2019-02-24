HABER

‘Avrasya Boat Show’ İstanbul’da Başladı

24.02.2019 23:27 | Son Güncelleme

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen CNR Avrasya Boat Show binlerce deniz severi 23 Şubat -3 Mart 2019 tarihleri arasında CNR Expo Yeşilköy’de bir araya getiriyor

‘Avrasya Boat Show’ İstanbul’da Başladı

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen CNR Avrasya Boat Show binlerce deniz severi 23 Şubat -3 Mart 2019 tarihleri arasında CNR Expo Yeşilköy’de bir araya getiriyor.

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık ve Deniz Endüstrisini ve Denizciliği Geliştirme Derneği (DENTUR) işbirliğiyle 85 bin metrekare alanda düzenlenen fuarda; yat, süper yat, mega yatların yanı sıra motor yat, yarış tekneleri, katamaran, yelkenli deniz araçları, gezi tekneleri, sürat tekneleri, jet skiler, ribler, flyboard, kano, şişme bot, ekipmanlar, aksesuarlar, su sporları ve balıkçılığa dair birçok ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Sıfır ÖTV ve Yüzde 1 KDV Yerli Müşteriler İçin Fırsat

1979 yılından bu yana motoryat üretimi yapan bir firmanın yöneticisi olan Okan Oğuztürk, CNR Avrasya Boat Show’a firma olarak 14 senedir katıldıklarını, fuarlar sayesinde hem deniz severlerle biraraya geldiklerini hem de yeni müşteriler tanıma fırsatı yakaladıklarını söyledi. Oğuztürk, sıfır ÖTV ve yüzde 1 KDV uygulamasının iç piyasada tekne satın almak isteyenlere güzel bir avantaj sağladığını söyledi. Okan Oğuztürk, işçilik, nakliye maliyetleri ve fiyat avantajı açısından düşünüldüğünde Türk firmalarının Avrupalı rakiplerinden geri kalmadığını sözlerine ekledi.

Fuara katılan bir firma yetkilisi olan Hacı Sermet de, bu sene fuara katılımın geçen senelere göre daha fazla olduğunu ve beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Afganistan’da 2018’de Rekor Sayıda Sivil Can KaybıAfganistan’da 2018’de Rekor Sayıda Sivil Can Kaybı
Ülke şokta! Uçak düştü: 2 ölüÜlke şokta! Uçak düştü: 2 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Hamile mi? Eşinden kafa karıştıran yorum

Hamile mi? Eşinden kafa karıştıran yorum

Meral Akşener'den Erdoğan'a 3 uyarı! Çok sert sözler

Meral Akşener'den Erdoğan'a 3 uyarı! Çok sert sözler

Metrobüs duraklarında bir ilk! Yoğun ilgi gördü

Metrobüs duraklarında bir ilk! Yoğun ilgi gördü

Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 130'u aştı

Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 130'u aştı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Bu kapı 16 yıl sonra açıldı! Yüzlerce kişi akın etti

Bu kapı 16 yıl sonra açıldı! Yüzlerce kişi akın etti

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

'Esad'ın zindanlarında yanan cesetlerin kokusunu alırdık'

'Esad'ın zindanlarında yanan cesetlerin kokusunu alırdık'

Bugün 8 büyüklüğünde deprem olacak

Bugün 8 büyüklüğünde deprem olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İspanya’da uçak düştü: 2 ölü

Ülke şokta! Uçak düştü: 2 ölü

Endonezya'da 5.3 büyüklüğünde deprem

Ülke 5.3'lük depremle sarsıldı!

Hindistan'da kaçak içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 130'u aştı

Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 130'u aştı

Senegal'de kaplumbağalara ait bir köy: Keur Mbonatt Yi

Senegal'de kaplumbağalara ait bir köy: Keur Mbonatt Yi

Kazakistan'da Orta Çağ savaş teknikleri gösterisi

Kazakistan'da Orta Çağ savaş teknikleri gösterisi

Venezuela sınırında 'insani yardım'ı engellediler

Venezuela sınırındaki 'insani yardım' çatışmaları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.