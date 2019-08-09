Kırgızistan'ın AEB'ye üye olmasının ardından ticaret, ekonomi ve sosyal alanlarda olumlu sonuçlar elde ettiğini belirten Abılgaziyev, Avrasya entegrasyon fikrinin ortaya çıkışının 25. ve Avrasya Ekonomik Birliğinin 5. kuruluş yılı dolayısıyla tebriklerini iletti.

Abılgaziyev, konuk başbakanları karşıladı ve toplantının açılış konuşmasını yaptı.

Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan Başbakanı Abılgaziyev'in ev sahipliğinde Çolpon-Ata kentindeki Ruh Ordo adlı Cengiz Aytmatov Kültür Merkezi'nde, "Avrasya Ekonomik Birliği Hükümetlerarası Konsey Toplantısı" gerçekleştirildi.

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Başbakanı Muhammedkalıy Abılgaziyev, Kırgızistan'ın Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üye ülkeleriyle son beş ayda ticaret hacmini yüzde 5 ve sanayisini yüzde 20 oranında büyüttüğünü belirterek, "Avrasya entegrasyonu, Kırgızistan'ın dış ekonomik politikasının önceliğidir." ifadesini kullandı.

Abılgaziyev, konuşmasında şunları kaydetti:

"Birlik içinde gümrük, sağlık ve bitki sağlığı kontrollerinin kaldırılması nedeniyle ekonominin gelişimini teşvik etmek için yeni koşullar ortaya çıkmıştır. Mal ve hizmetlerin hareketi önünde engeller kalkmıştır. Yerli girişimcilerimiz birliğin ortak pazarında aktif bir şekilde rekabet etme fırsatını yakalamıştır. Kırgızistan, Avrasya Ekonomik Birliği üye ülkeleriyle son beş ayda ticaret hacmini yüzde 5 ve sanayisini yüzde 20 oranında büyüttü. Avrasya entegrasyonu, Kırgızistan'ın dış ekonomik politikasının önceliğidir."

- Toplantıda bazı kararlara imza atıldı

AEB Hükümetlerarası Konsey Dönem Başkanlığı'nı yürüten Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın başkanlığındaki toplantıda, katılımcı ülkeler birliğin dijitalleşme etkinliklerin uygulanması, endüstriyel ve ticaret iş birliği ile alkol piyasası düzenlemesi alanlarındaki etkileşime yönelik konuları ele aldı.

Toplantının sonunda, birlik üyesi ülkeler arasında veri ve elektronik belge alışverişi öngören iş planının ve "Avrasya endüstriyel iş birliği ağı, taşeronluk ve teknoloji transferi" başlıklı projenin yürürlüğe girmesine ilişkin kararlara imza atıldı.