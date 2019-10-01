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Avrasya Ekonomik Birliği Yüksek Konseyi toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 19:17 | Son Güncelleme

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yapılan toplantıda, Avrasya Ekonomik Birliği ile Singapur arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı

ERİVAN (AA) - Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Yüksek Konseyi toplantısı, üye ülkelerin liderlerinin katılımıyla Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yapıldı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ev sahipliğinde yapılan toplantıya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov katıldı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong'un onur konuğu olarak katıldığı toplantıda, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon gözlemci sıfatıyla yer aldı.

Toplantı sonunda AEB ile Singapur arasında serbest ticaret bölgesinin oluşturulmasına yönelik anlaşma imzalandı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, AEB'nin her geçen yıl büyüdüğüne dikkati çekerek, organizasyonun, uluslararası bir entegrasyon birliği olarak uygulanabilirliğini ve çekiciliğini kanıtladığını söyledi.

Ortak ulusal para birimine geçiş konusuna da değinen Paşinyan, "AEB ülkeleri arasında ulusal para birimine geçiş konusundaki çabaları yoğunlaştırmanın gerekli olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin de toplantıda yaptığı konuşmada, AEB'in İsrail, Mısır ve Sırbistan dahil temas ettiği ülkelerin sürekli arttığını belirterek, "AEB, iş birliği konusunda 13 ülke ve 20'den fazla uluslararası yapı ve kuruluşla müzakereler yürütüyor." ifadesini kullandı.

Hindistan ile AEB arasında serbest ticaret alanı görüşmelerinin başlayacağı bilgisini paylaşan Putin, Hindistan'ın ekonomik büyüme temposu açısından bir numaralı ülke olduğunu vurguladı. Putin, "Yakında Hindistan ile serbest ticaret bölgesi müzakereleri başlayacak." açıklamasında bulundu.

Putin, bu ay sonunda İran ile AEB arasında serbest ticaret bölgesi oluşturulmasına yönelik imzalanan anlaşmanın yürürlüğe girmesini beklediklerini kaydederek, bu anlaşmanın, karşılıklı ticaret ve yatırımların büyümesine katkıda bulunacağını dile getirdi.

- AEB ile AB arasında iş birliği önerisi

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ise AEB ile Çin arasında ticari ve ekonomik iş birliği anlaşmasının bu ay yürürlüğe gireceğini hatırlatarak, Sırbistan ile de serbest ticaret anlaşmasına memnuniyetle hazır olduklarını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) ile de iş birliği yapılmasını öneren Lukaşenko, "AEB Komisyonu, Çin'den Avrupa'ya ulaşacak yol yapımını sağlayarak, ülkelerimizi daha çekici hale getirmek için AB ile de benzer bir anlaşma yapmalı." dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev de ortak pazardaki engellerin kaldırılmasına devam edilmesi çağrısında bulundu.

Tokayev, "Serbest ticaret için gerekli düzenleyici çerçeveyi oluşturduk. Bu bir başarıdır. Ancak uygulamada üreticilerin kendi ulusal pazarlarında kendilerini koruma isteği bazı entegrasyon hedefleri üzerinde hüküm sürmektedir." diye konuştu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ise geçen yıl dünyadaki büyük ekonomik güçler arasında gerilimin arttığına ve bu sürecin birliğe de olumsuz etkileri olduğuna dikkati çekti. Ceenbekov, "Hükümetlerimiz iç engelleri kaldırarak, uygun önlemler almalıdır. Yoksa birlik hedefine ulaşmaz." ifadesini kullandı.

Singapur Başbakanı Loong da serbest ticaret anlaşmasının imzalanması için iki yıllık çalışma yürüttüklerini belirterek, "Avrasya pazarı, Avrupa ve Asya'nın kavşağında olan bir pazardır. Bu pazarın özellikle lojistik ve dijital alanda ekonomik büyüme potansiyeli var." görüşünü dile getirdi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani ise Tahran'ın, AEB üye ülkeleri ile banka, finans ve yatırım alanlarında iş birliği yapmaktan memnuniyet duyacağını vurgulayarak, "Hazar Denizi, Hint Denizi ve Basra Körfezi'ndeki İran limanları, ülkedeki kara ve demiryolları İran üzerinden komşu ülkeler için büyük imkanlar veriyor. AEB ülkelerindeki yatırımcıları bu potansiyeli kullanmaya davet ediyoruz." dedi.

Moldova Cumhurbaşkanı Dodon da AB ile 5 sene önce imzalanan serbest ticaret anlaşmasının entegre edildiğini hatırlatarak, "Bu süreç, Bağımsız Devletler Topluluğu üye ülkeleri, Balkan ülkeleri ve Türkiye ile serbest ticaret konusunda yapılan anlaşmalarla birlikte gerçekleşiyor. Söz konusu tecrübelerimizi paylaşabiliriz." açıklamasında bulundu.

Dodon, Moldova'nın bir Avrupa ülkesi olarak, Batı'dan Doğu'ya kadar bütün ortaklarla ilişkiler geliştireceğine işaret ederek, AEB ile AB arasında serbest ticaret bölgesi konusunda müzakerelerin başlamasını umduklarını vurguladı.

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Avrasya Ekonomik Birliği

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