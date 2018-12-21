İSTANBUL (AA) - Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş, bütün insanlığa hitap eden İslam'ın günümüzde birtakım lafızcı-şekilci zihniyetlerin de etkisiyle şiddetle, müsamahasız ve dar görüşlü tutumlarla beraber anıldığını belirterek, "Bu menfi durumun bertaraf edilebilmesi için bahsettiğimiz sahih İslam geleneği çizgisinde, İslami ilimlerde bir canlanma yaşanması fevkalade önemlidir." dedi. Avrasya Fetva Meclisi 3. Toplantısı İstanbul'da başladı. Sütlüce'de bir otelde düzenlenen toplantıya 20'den fazla ülkeden din adamları, akademisyenler ve alimler katıldı. Toplantının açılışında konuşan Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş, İslam ümmetinin çok zor zamanlardan geçtiğini ve Müslümanların darmadağın olduğunu söyledi. Birçok Müslüman ülkede süregelen iç çatışmaların insanları perişan ettiğini belirten Keleş, şöyle konuştu: "Pek çok İslam beldesinde zarureti hamse olarak nitelendirdiğimiz en temel insan hakları dahi korunamaz hale gelmiştir. Bunun sonucunda Müslümanlar, Müslümanlardan kaçarak gayrı Müslim ülkelere sığınmaya çalışmaktadır. Ne Batı'da ortaya çıkan ve gittikçe şiddetini artıran İslamofobi, ne gurbet ellerde karşılaşacakları onca sorun onlara engel olabilmektedir. Müslümanlar arasındaki bu parçalanmışlık ve dağınıklık İslam düşmanlarının cesaretini artırmış ve artık kirli elleri Harim-i İsmetimiz Mescidi Aksa'ya kadar uzanmaya başlamıştır."

İslam dünyasındaki parçalanmışlık ve dağınıklığın sadece fiziki planda olmadığını aynı zamanda zihinlerde ve gönüllerde yer etmeye başladığını ifade eden Keleş, bu zihni parçalanmışlık yüzünden İslam'ın doğru anlaşılması ve hayata geçirilmesi noktasında önemli sorunlar yaşandığını kaydetti. Keleş, İslam'ı doğru anlamanın en güzel yolunun ilim insanları arasında işletilecek istişare mekanizmaları olduğunu belirterek, Avrasya Fetva Meclisi'nin bu imkanı sağlayabilecek potansiyele sahip olduğunu ve halkların ihtiyaç duyduğu rehberliği sağlayabileceğini dile getirdi. İslamın hakiki çehresini bütün insanlığa sunmanın dinin ve medeniyetin mensuplarının en önemli vazifesi olduğunu ifade eden Keleş, bu konuda Avrasya coğrafyasında yaşayan insanların rolünün önemine işaret ederek, şöyle konuştu: "Bütün insanlığa hitap eden ilahi bir inayet ve rahmet olan İslam, günümüzde birtakım lafızcı-şekilci zihniyetlerin de etkisiyle şiddetle, terörle, müsamahasız ve dar görüşlü tutumlarla beraber anılır olmuştur. Bu menfi durumun bertaraf edilebilmesi için bahsettiğimiz sahih İslam geleneği çizgisinde, İslami ilimlerde bir canlanma yaşanması fevkalade önemlidir. Bütün ümmetin ümidi olan bu canlanma da şu anda bu salonda bulunan değerli ilim adamlarının katkılarıyla gerçekleşecektir. Bu değerli heyetin ümmetin problemlerine çözüm getirebilmek için fetva usulü ve yönteminde de bir birliktelik sağlayabilmesi, sahih İslam geleneğini temel alan ve zamanın şartlarını, vakıayı gözden uzak tutmayan bir çizgiyi benimsemesi hepimizin beklentisidir."