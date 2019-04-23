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Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 23 Nisan kutlamaları 

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 13:19 | Son Güncelleme

İSTANBUL Valiliği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde bir etkinlik düzenlendi.

Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 23 Nisan kutlamaları 

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Valiliği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde bir etkinlik düzenlendi. Etkinliklere İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve çocuklar katıldı.
Türkiye, KKTC, Pakistan, Kuzey Makedonya, Rusya, Hindistan, Meksika ve Estonya'dan çocukların katıldığı Halk Oyunları Festivali, renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Program sonunda Ekrem İmamoğlu, çocuklar ve velileriyle fotoğraf çektirdi.

(FOTOĞRAF)

Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 23 Nisan kutlamaları Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 23 Nisan kutlamaları Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 23 Nisan kutlamaları Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 23 Nisan kutlamaları

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