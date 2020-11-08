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Avrasya Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2020 08:31 | Son Güncelleme

Bugün düzenlenecek 42.

Bugün düzenlenecek 42. Kıtalararası Avrasya Maratonu için koşu güzergahındaki yollar araç trafiğine kapandı.
İstanbul’da bugün düzenlenecek olan 42. Kıtalararası Avrasya Maratonu için koşu güzergahındaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile yollar araç trafiğine kapatıldı. Polis, maraton koşusu nedeniyle, sabah saat 05:00’dan itibaren yarış bitimine kadar kademeli olarak ana yol ve bağlanan yan yolları trafiğe kapattı. 42. Kıtalararası Avrasya Maratonu nedeniyle trafiğe kapanan güzergahlar, saat 15.00’ten sonra trafiğe açılacak. Köprünün kapatılması nedeniyle Avrupa ve Asya kıtası arasında sağlanan Metrobüs seferleri ise maraton bitimine kadar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden sağlanacak.

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