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Avrasya Meclis Başkanları 3. Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.10.2018 22:52 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: - "Atlantik'ten Pasifik Okyanusu'na kadar uzanan geniş Avrasya coğrafyası dünyanın siyasi, ekonomik ve kültür merkezlerinden biridir. Bu 3. toplantıya 39 ülkeden parlamento başkanları, yardımcıları milletvekilleri katılıyor ve dünya nüfusununun 3 milyarını temsil ediyor" - "Burada farklı siyasi, ekonomik sistemlere sahip olan devletler olarak bir araya gelme erdemini başardık. İnsanlığın ortak zenginliğini temsil eden bu birlikteliğimiz gelecek yıllar için bölgemize ve bütün dünyaya çok büyük faydalar sağlayacaktır"

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Atlantik'ten Pasifik Okyanusu'na kadar uzanan geniş Avrasya coğrafyası dünyanın siyasi, ekonomik ve kültür merkezlerinden biridir. Bu 3. toplantıya 39 ülkeden parlamento başkanları, yardımcıları milletvekilleri katılıyor ve dünya nüfusununun 3 milyarını temsil ediyor." dedi.

Yıldırım, Avrasya Meclis Başkanları 3. Toplantısı kapsamında Antalya Kaya Palazzo Otel'de katılımcılara yönelik düzenlenen "Hoşgeldin Resepsiyonu"nda yaptığı konuşmada, 39 ülkeden meclis başkanları, başkan yardımcıları ve temsilcilerini Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da buluşturduklarını söyledi.

Antalya'ya her yıl milyonlarca misafirin geldiğini ve hoşça vakit geçirdiğini dile getiren Yıldırım, bu açıdan böyle bir toplantının Antalya'da yapılıyor olmasının da ayrı bir önem taşıdığını ifade etti.

Avrasya Parlamento Başkanları toplantılarının 2 yıl önce Rusya ve Güney Kore tarafından başlatıldığını, üçüncüsünün de bu yıl Türkiye'de gerçekleştirildiğini belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Atlantik'ten Pasifik Okyanusu'na kadar uzanan geniş Avrasya coğrafyası dünyanın siyasi, ekonomik ve kültür merkezlerinden biridir. Bu 3. toplantıya 39 ülkeden parlamento başkanları, yardımcıları milletvekilleri katılıyor ve dünya nüfusununun 3 milyarını temsil ediyor. Tarihi, kültürel, sosyal ve siyasi bağlarımızın son derece güçlü olduğu Avrasya bölgesinde yaşanan her gelişme bütün dünyayı etkilemektedir. Dünyanın ağırlık merkezi olan bu coğrafya, insanlığın bütün renklerini, bütün desenlerini içinde barındırmaktadır. Farklı kültürler, inançlar bu coğrafyada barış içinde yaşamaya devam etmektedir. Bizler burada farklı siyasi, ekonomik sistemlere sahip olan devletler olarak bir araya gelme erdemini başardık. İnsanlığın ortak zenginliğini temsil eden bu birlikteliğimiz gelecek yıllar için bölgemize ve bütün dünyaya çok büyük faydalar sağlayacaktır."

- "Farklılıklar bir sinerji aracı olarak değerlendirilmelidir"

39 ülkeden üst düzey katılımcıların toplantıda bulunmasının ülkeler arasındaki iş birliğini geliştirmek açısından önemli olduğunu ifade eden Yıldırım, toplantıyı gelecek yıllar için bölge açısından fırsata dönüştüreceklerini belirtti.

Farklılıkların zenginlik olarak görülmesi gerektiğine işaret eden Yıldırım, "Ülkelerimiz arasında kültür, ekonomik, siyasi farklılık bir sinerji aracı olarak değerlendirilmelidir. Bu manada toplantıya katılan ülkelerin çok önemli sorumlulukları olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Bugün dünyanın pek çok ülkesini meşgul eden önemli konuların toplantıda enine boyuna ele alınacağını aktaran Yıldırım, ülke temsilcilerinin bölge hakkında görüşlerini dile getireceklerini bildirdi.

"Avrasya ülkeleri olarak hedefimiz insana yaraşır hayat şartlarının oluşturulması ve bölgemizde yaşayan insanların barışı, huzuru ve refahıdır." diyen Yıldırım, yaşanabilir bir dünya için de tabiata karşı önemli sorumluluklarının olduğunu kaydetti.

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Antalya Avrasya Meclisi Başkanları TBMM Başkanı Binali Yıldırım

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