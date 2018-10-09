Avrasya Meclis Başkanları 3. Toplantısı

Tüm katılımcı ülkeler tarafından çok titiz bir çalışmayla ortak bildiri hazırlandığını anlatan Yıldırım, "Bu ortak bildiri hemen hemen bütün katılımcıların bütün üyelerinin beklentilerini karşılayacak bir şekil aldı." diye konuştu.

Meclis başkanları, başkan yardımcıları ve temsilcilerinin katılımıyla üç oturum gerçekleştirdiklerini belirten Yıldırım, "Meclis başkanları görüşlerini ilettiler. Şimdi ise bütün konuşmaları ortak bir politika belgesine dönüştürmek için kararlılığımızı ifade edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ermenistan temsilcisinin toplantıda bazı iddialar ortaya attığını belirterek, "Küresel sorunlara çözüm aradığımız, bölgede ve dünya istikrarı önemsediğimiz bu toplantıda gerçekleri çarpıtan açıklamaları kabul etmemiz mümkün değildir. Ermenistan, Türkiye ilişkilerini gerçekten düzeltmek istiyorsa, bu saçma sapan soykırım iddialarına bir son vermeli, tarihi olayları tarihçilerin incelemesine terk etmelidir." dedi.

Yıldırım tarafından katılımcıların oylarına sunulan ortak bildiri, oy birliği ile kabul edildi.

- "Ermenistan saçma sapan iddialarına son vermeli"

Yıldırım, güzel fikirlerin ortaya atıldığı nezih bir toplantı yapıldığını ve güzel deklerasyon hazırlandığını vurgulayarak, toplantıda ülkelerin tek başına birtakım ithamlarda bulunmasının toplantının amacına uygun düşmediğini bildirdi.

TBMM Başkanı Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ermenistan temsilcisi maalesef burada bazı iddialar ortaya atmıştır, küresel sorunlara çözüm aradığımız, bölgede ve dünya istikrarı önemsediğimiz bu toplantıda gerçekleri çarpıtan açıklamaları kabul etmemiz mümkün değildir. Ermenistan, Türkiye ilişkilerini gerçekten düzeltmek istiyorsa, bu saçma sapan soykırım iddialarına bir son vermeli, tarihi olayları tarihçilerin incelemesine terk etmelidir."

Ermenistan'ın yaptığı tercihle bölgede kendi kendini izole ettiğini kaydeden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Ermenistan ancak barışçıl bir politika izlediği takdirde komşularıyla ilişkilerini normalleştirmeyi, Güney Kafkasya bölgesinin barış istikrar ve refahına katkıda bulunmayı başarmış olacaktır. Savaş ve şiddetin sona erip, barış ve güvenli ortamın sağlanması durumunda sığınmacı, mülteci, kaçkın sorunlarının önemli bir kısmı ortadan kalkmış olacaktır."