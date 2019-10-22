HABER

Avrasya Şarkiyatçıları Çalıştayı düzenlenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 12:28 | Son Güncelleme

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Marmara Üniversitesi iş birliğiyle 23-24 Ekim’de İstanbul’da Avrasya Şarkiyatçıları Çalıştayı düzenlenecek.Marmara Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek olan etkinlik, Rusya Federasyonu’nda yaşayan şarkiyatçılar başta olmak üzere Sovyetler Birliği şarkiyatçılar ekolünde yetişmiş birçok önemli isimi bir araya getirecek.Avrasya coğrafyasında şarkiyatçılığın ortaya çıkışının, tarihsel gelişiminin ve başlıca ekollerinin ele alınacağı etkinlikte, ilk şarkiyatçıların bilimsel mirası ve günümüz şarkiyatçılarının çalışmaları değerlendirilecek.

Avrasya Şarkiyatçıları Çalıştayı düzenlenecek

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Marmara Üniversitesi iş birliğiyle 23-24 Ekim’de İstanbul’da Avrasya Şarkiyatçıları Çalıştayı düzenlenecek.
Marmara Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek olan etkinlik, Rusya Federasyonu’nda yaşayan şarkiyatçılar başta olmak üzere Sovyetler Birliği şarkiyatçılar ekolünde yetişmiş birçok önemli isimi bir araya getirecek.
Avrasya coğrafyasında şarkiyatçılığın ortaya çıkışının, tarihsel gelişiminin ve başlıca ekollerinin ele alınacağı etkinlikte, ilk şarkiyatçıların bilimsel mirası ve günümüz şarkiyatçılarının çalışmaları değerlendirilecek. Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan gibi ülkelerden bilim insanlarının katılımıyla gerçekleşecek olan etkinlik, telif ve tercüme eserlerin dışında ülkelerin istihbarat raporları ve elçilik kayıtları gibi zengin arşiv malzemelerinin değerlendirilmesine ve tanıtılmasına da olanak sağlayacak.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Yörük Ana’dan, Barış Pınarı Harekatı’ndaki askerlere kurbanYörük Ana’dan, Barış Pınarı Harekatı’ndaki askerlere kurban
’İstanbulensis Şiir Festivali’ vatan şiirleriyle başlayacak’İstanbulensis Şiir Festivali’ vatan şiirleriyle başlayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

Serkan Kırıntılı dünya futbol tarihine geçti

Serkan Kırıntılı dünya futbol tarihine geçti

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Hayrettin Kaldırımcı ve Muharrem Köse hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Kritik isimler hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Numan Kurtulmuş'tan Trump'ın yazdığı mektupla ilgili açıklama

AK Parti'den Trump'ın mektubuyla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: 22.01'de teröristlerle karşılaşırsak etkisiz hale getireceğiz

MSB'den 22.01 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron ve İran'a sert tepki!

Erdoğan'dan sert tepki: Teröristlerle görüşüyor

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

PKK/YPG’li teröristlerin Tel Abyad’daki tünelleri ortaya çıktı! Kenti köstebek yuvasına çevirmişler

PKK/YPG’li teröristler Tel Abyad’ı köstebek yuvasına çevirmiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.