Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Marmara Üniversitesi iş birliğiyle 23-24 Ekim’de İstanbul’da Avrasya Şarkiyatçıları Çalıştayı düzenlenecek.

Marmara Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek olan etkinlik, Rusya Federasyonu’nda yaşayan şarkiyatçılar başta olmak üzere Sovyetler Birliği şarkiyatçılar ekolünde yetişmiş birçok önemli isimi bir araya getirecek.

Avrasya coğrafyasında şarkiyatçılığın ortaya çıkışının, tarihsel gelişiminin ve başlıca ekollerinin ele alınacağı etkinlikte, ilk şarkiyatçıların bilimsel mirası ve günümüz şarkiyatçılarının çalışmaları değerlendirilecek. Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan gibi ülkelerden bilim insanlarının katılımıyla gerçekleşecek olan etkinlik, telif ve tercüme eserlerin dışında ülkelerin istihbarat raporları ve elçilik kayıtları gibi zengin arşiv malzemelerinin değerlendirilmesine ve tanıtılmasına da olanak sağlayacak.

